Sono partiti questa mattina i lavori per la realizzazione della bretella di via Reggio Calabria, un’infrastruttura strategica destinata a incidere profondamente sull’assetto della viabilità cittadina. Un’opera attesa da anni che, con l’apertura del cantiere, entra finalmente nella fase della realizzazione, segnando un passaggio significativo nel percorso di ammodernamento della rete stradale di Cosenza.

Un risultato che il sindaco Franz Caruso rivendica come il segno concreto di un cambio di passo nell’azione amministrativa: dal blocco delle procedure e dalle difficoltà burocratiche del passato alla capacità di superare gli ostacoli e dare finalmente risposte alla città. Si tratta di una pratica avviata e seguita inizialmente dall’ex assessore all’Urbanistica di palazzo dei Bruzi Pina Incarnato.

«L’apertura di questo cantiere rappresenta un momento storico per la nostra città e la prova tangibile che una guida politica seria, costante e determinata riesce a trasformare anche le eredità più difficili in risultati concreti – dichiara il primo cittadino –. Oggi sblocchiamo un’opera che abbiamo trovato impantanata in una condizione di estrema complessità, paralizzata per anni da nodi amministrativi e da vicende legate agli espropri che sembravano insormontabili. Con tenacia siamo riusciti a dipanare una matassa intricata, per realizzare un intervento infrastrutturale che i cittadini aspettavano da tempo».

La nuova arteria stradale, che correrà parallelamente a via Popilia, si inserisce nel più ampio progetto di riordino e ammodernamento della mobilità urbana promosso dall’Amministrazione comunale. Il suo completamento consentirà di alleggerire la pressione su uno degli snodi viari più critici della città, migliorando la fluidità della circolazione e rafforzando i collegamenti in un quadrante urbano profondamente trasformato anche grazie alla realizzazione del Parco del Benessere.

Un intervento che assume, dunque, un valore strategico non soltanto sul piano infrastrutturale, ma anche in termini di qualità della vita, funzionalità degli spostamenti e valorizzazione di un'area sempre più centrale nelle dinamiche urbane.

«Questo risultato non arriva per caso, ma è il frutto di un’azione amministrativa che non si è mai fermata – prosegue Caruso –. Abbiamo affrontato di petto le criticità irrisolte, riaprendo il confronto con l’impresa aggiudicataria e portando a compimento le procedure espropriative lasciate in sospeso in passato. Un lavoro di squadra complesso e rigoroso, reso possibile anche dalla determinazione dell’assessore Damiano Covelli e dalla professionalità del dirigente Francesco Azzato, ai quali va il mio più sentito ringraziamento».

L’avvio dei lavori rappresenta così un nuovo tassello nel programma di trasformazione urbana dell’Amministrazione Caruso, con l’obiettivo di rendere Cosenza più moderna, accessibile e funzionale.

«Via Reggio Calabria è la dimostrazione di una politica del fare che mantiene la parola data – conclude il sindaco –. Con questo intervento proseguiamo con passo deciso nel percorso di rinascita e trasformazione di Cosenza: non realizziamo soltanto una nuova strada, ma incidiamo direttamente sulla qualità della vita dei cittadini, costruendo una città più moderna, vivibile e funzionale».