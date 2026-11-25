La cittadinanza digitale, il rapporto tra giovani e nuove tecnologie, le opportunità e i rischi legati all'utilizzo dei social network e dell'intelligenza artificiale. Saranno questi i temi al centro dell'incontro in programma martedì 15 dicembre 2026, alle ore 11, al Teatro Comunale di Aiello Calabro, nell'ambito del ciclo di appuntamenti “Cittadinanza Digitale – Giovani, social network e responsabilità nell'era digitale”, promosso dal vicepresidente della Provincia di Cosenza, avvocato Federico Belvedere.

Dopo le tappe di Rende e San Giovanni in Fiore, il progetto farà dunque tappa ad Aiello Calabro, coinvolgendo gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo “Campora-Aiello”.

L'obiettivo è stimolare una riflessione su un tema sempre più presente nella vita quotidiana delle nuove generazioni: come utilizzare gli strumenti digitali in maniera consapevole, responsabile e senza rinunciare alla propria autonomia di pensiero.

Il messaggio che accompagna il percorso promosso da Belvedere ruota attorno a un concetto fondamentale: sviluppare una coscienza critica. Le nuove tecnologie non devono essere demonizzate, perché rappresentano strumenti dalle enormi potenzialità, ma devono essere conosciute e utilizzate con consapevolezza, evitando che diventino una dipendenza o uno strumento al quale delegare ogni forma di ragionamento.

Particolare attenzione sarà dedicata all'intelligenza artificiale, ormai sempre più presente nella quotidianità. Il rischio, infatti, è quello di affidare alle macchine non soltanto operazioni pratiche, ma anche capacità di analisi, valutazioni e persino la formazione delle proprie opinioni. Da qui l'importanza di ricordare ai ragazzi che nessuna tecnologia può sostituire il pensiero umano, la capacità di interrogarsi, distinguere le informazioni, interpretare la realtà e compiere scelte autonome.

Un tema che assume ulteriore rilevanza anche alla luce dei recenti episodi di diffusione di false minacce attraverso comunicazioni inviate a numerosi istituti scolastici. Vicende che dimostrano quanto sia facile, attraverso una semplice e-mail, generare allarme, condizionare le attività di intere comunità e provocare situazioni di preoccupazione.

Anche per questo diventa fondamentale educare i più giovani a riconoscere i contenuti ingannevoli, verificare le informazioni, non lasciarsi condizionare da messaggi allarmistici e comprendere le conseguenze delle proprie azioni nello spazio digitale.

Ad aprire l'incontro saranno i saluti istituzionali del vicepresidente della Provincia di Cosenza Federico Belvedere, del sindaco di Aiello Calabro Luca Lepore, dell'assessore comunale Giuseppe Rocchetta e della professoressa Rosaria Pino.

Seguiranno gli interventi di Fabrizio Marozzo, docente dell'Università della Calabria, e di Rocco Sicoli, esperto di intelligenza artificiale e comunicazione. A moderare il confronto sarà Franco Laratta, direttore di Informazione LaC.

Soddisfazione per l'iniziativa è stata espressa anche dal sindaco Luca Lepore: «Siamo lieti di ospitare ad Aiello Calabro un'iniziativa di grande attualità, che mette al centro i nostri giovani e il loro rapporto con le nuove tecnologie. È fondamentale accompagnarli in questo cambiamento, aiutandoli a utilizzare gli strumenti digitali con consapevolezza, senza rinunciare al pensiero autonomo e alla capacità critica».

L'appuntamento si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione che riconosce alla scuola un ruolo centrale nella formazione delle nuove generazioni. Educare alla cittadinanza digitale significa, infatti, fornire ai ragazzi gli strumenti per diventare cittadini informati, responsabili e capaci di affrontare le trasformazioni della società.

La vera sfida non è soltanto imparare a utilizzare le tecnologie del futuro, ma saperle governare senza esserne governati, conservando la libertà di pensare, valutare e scegliere con la propria testa.