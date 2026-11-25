Si svolgerà venerdì 27 novembre, alle ore 11:00, presso la Sala Seminari del Dimeg (Cubo 44C – Ponte Pedonale) dell’Università della Calabria, l’incontro pubblico dal titolo "Alta Velocità: perso il treno del Pnrr, non si può negare il diritto al futuro".

L’iniziativa nasce per illustrare e sottoporre al confronto con il territorio una proposta progettuale alternativa e sostenibile rispetto alle ipotesi su cui finora non si è approdati a nulla di concreto perdendo tra l'altro l'occasione storica del Pnrr. Il percorso che si delinea consente un collegamento rapido e strategico per l'intero territorio regionale per fare dell'alta velocità una opportunità di crescita e non solo di collegamento di due punti estremi. Una soluzione pensata per cancellare la condizione di perifericità della Calabria e superare le condizioni di isolamento di vasti territori e delle popolazioni indotte all'abbandono come testimoniano i dati Istat sul crescente spopolamento.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Maurizio Muzzupappa, direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale dell’Università della Calabria.

Seguiranno gli interventi di: Mario Oliverio, già presidente della Regione Calabria; Roberto Musmanno, professore ordinario di Logistica presso l’Università della Calabria; Demetrio Festa, professore ordinario di Trasporti presso l’Università della Calabria. A moderare il dibattito sarà Fabio Savelli, giornalista del Corriere della Sera.

L’incontro è aperto agli amministratori locali, alle rappresentanze parlamentari nazionali, europee ed istituzionali, alle associazioni, alla comunità accademica, al mondo della informazione.