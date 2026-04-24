C’è fervore nel comune di Aprigliano per l’arrivo di Antonia Salzano, la madre di San Carlo Acutis, attesa il prossimo 21 maggio. Il comune presilano ospiterà l’unica tappa in una provincia calabrese della donna che da anni porta in tutto il mondo la testimonianza umana e spirituale del figlio. Carlo Acutis, giovane millennial milanese, proclamato santo il 7 settembre 2025 insieme a Pier Giorgio Frassati, è conosciuto per essere stato uno dei primi ad aver utilizzato il web per avvicinare i giovani alla fede cattolica.

Chi è San Carlo Acutis

Un ragazzo profondamente legato alla spiritualità, attento ai più bisognosi, ma al tempo stesso capace di vivere una vita equilibrata: preghiera, studio, sport, giochi, amicizie e tutte le attività tipiche della fanciullezza.

Carlo Acutis era un ragazzo normale e straordinario al contempo. Non aveva neanche terminato il liceo, ma era già in grado di consultare e comprendere testi universitari di informatica, disciplina che lo appassionava oltremodo. Le sue conoscenze confluirono nella realizzazione di siti web, sviluppati anche in collaborazione con l’Istituto San Clemente I Papa, con l’obiettivo di diffondere e testimoniare la fede. Una vita intensa, la sua, eppure breve: il 12 ottobre 2006 Carlo muore a causa di una leucemia fulminante.

La sua scomparsa, però, sembra far parte di un disegno divino preciso: alcuni eventi miracolosi avvenuti dopo la morte hanno consentito dapprima la sua Beatificazione (il 10 ottobre 2020 nella basilica di San Francesco ad Assisi), e successivamente la Canonizzazione.

Quest’ultima, prevista per il 27 aprile 2025 durante il Giubileo degli adolescenti, è stata rinviata a causa della morte di Papa Francesco e celebrata il 7 settembre 2025 in Piazza San Pietro da Papa Leone XVI. Circa 70.000 fedeli provenienti da tutto il mondo erano lì per lui, il “Santo di Internet”.

L’impegno di Antonia Salzano

Dal momento della scomparsa del figlio, Antonia Salzano ha intrapreso una missione di testimonianza e fede, portando in numerosi Paesi del mondo la storia di Carlo e la sua esperienza di Madre. Negli ultimi anni è diventata anche una scrittrice, pubblicando testi dedicati al percorso spirituale del figlio.

Così, pur con numerosi impegni internazionali e dopo aver raggiunto Reggio Calabria, il 20 maggio, la signora Salzano giungerà anche ad Aprigliano, che certamente annovererà questo evento tra i più significativi della storia locale.

In arrivo il programma dettagliato dell’incontro

L’annuncio dell’evento è stato diffuso nelle scorse ore attraverso i canali social dell’Azione Cattolica e della Parrocchia del comune.

«La Comunità Parrocchiale e l’Azione Cattolica di Aprigliano annunciano con immensa gioia un evento straordinario che segnerà profondamente il cammino di fede della nostra comunità. Giovedì 21 maggio 2026 avremo l’onore di accogliere tra noi la signora Antonia Salzano Acutis, madre di San Carlo Acutis. Sarà un momento di intensa spiritualità e autentica condivisione. Avremo la grazia di ascoltare la testimonianza di una madre che, con semplicità e forza, sa parlare al cuore, trasmettendo il messaggio di amore, fede e modernità che il giovane Carlo ha donato al mondo. Vi invitiamo a restare aggiornati sui nostri canali social ufficiali: a breve verrà pubblicato il programma dettagliato con orari e luoghi degli incontri. Poi concludono: «Prepariamo i nostri cuori ad accogliere questo grande dono con profondità, apertura e gioia».

Si prevede la partecipazione di numerosi fedeli anche dai comuni limitrofi. L’appuntamento è fissato tra poco meno di un mese, ma l'attesa nella comunità è già carica di trepidazione.