Il finanziamento regionale sarà mirato al recupero di aree degradate: riconosciuto al Comune l’importo massimo

Si è concluso nella mattinata di ieri, presso la Cittadella di Germaneto, il percorso che ha portato il Comune di Rende ad ottenere un finanziamento di circa 200mila euro destinato a interventi di ripristino, recupero e riqualificazione ambientale di aree degradate sul territorio.

L’iter era stato avviato a fine 2025 con la pubblicazione del bando regionale, che metteva a disposizione oltre 6 milioni di euro complessivi per i Comuni, finalizzati a opere di carattere ambientale. A Rende è stato riconosciuto il contributo massimo previsto per ciascun ente locale.

Le risorse, già in gran parte liquidate, saranno gestite sulla base di una convenzione sottoscritta dal sindaco Sandro Principe e dal dirigente generale del Dipartimento regionale per la Sostenibilità Ambientale, Salvatore Siviglia.

Il finanziamento rappresenta, secondo l’Amministrazione comunale, un riconoscimento dell’attenzione riservata alle politiche ambientali, considerate prioritarie nell’azione di governo cittadino.

All’incontro in Cittadella ha partecipato il vicesindaco Fabio Liparoti, in rappresentanza del primo cittadino.