Cosenza si prepara a ricordare una delle sue figure sportive più rappresentative. Il prossimo 3 maggio, a dieci anni dalla scomparsa del ciclista cosentino Pino Faraca, sarà inaugurata al Parco del Benessere un’opera in ferro che ne raffigura la sagoma in sella alla bicicletta.

Il monumento sarà collocato all’inizio della pista ciclabile cittadina, nei pressi di piazza Giacomo Mancini, trasformando uno dei punti più frequentati della città in un luogo simbolico della memoria sportiva. L’iniziativa è stata approvata dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Franz Caruso, che ha accettato la donazione dell’opera realizzata dalla Profilsider di Gianni Zicarelli.

Il progetto nasce su impulso della famiglia Faraca, in particolare del fratello Giacomo, e si inserisce in un percorso condiviso con l’amministrazione comunale e il settore Cultura. L’obiettivo è fissare in modo permanente il ricordo di un atleta che ha lasciato un segno nella storia ciclistica locale e nazionale.

«Vogliamo onorare la memoria di un cosentino che ha fatto vivere alla nostra comunità grandi imprese sportive», ha dichiarato il sindaco Franz Caruso, ricordando tra i momenti più significativi della carriera di Faraca la maglia bianca conquistata al suo primo Giro d’Italia, simbolo del miglior giovane in gara. Un riconoscimento che, nelle parole del primo cittadino, resta ancora oggi «patrimonio dell’immaginario collettivo della città».

L’opera, realizzata in acciaio al carbonio, presenta dimensioni importanti: una lastra di 20 millimetri di spessore, lunga oltre due metri e alta quasi due, per un peso complessivo di circa 500 chilogrammi. Una presenza imponente, pensata per integrarsi nel paesaggio urbano e restituire visivamente la figura del ciclista.

Alla cerimonia di inaugurazione si affiancherà anche una “passeggiata in bici in città”, aperta alla partecipazione dei cittadini. Il percorso seguirà il tracciato della ciclovia del Parco del Benessere, con partenza proprio da piazza Mancini, in un momento che unisce memoria, sport e partecipazione.

Un doppio segnale: da un lato il ricordo di un campione, dall’altro la volontà di legare quella memoria a una pratica quotidiana, quella della mobilità sostenibile, che guarda al futuro della città.