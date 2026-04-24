Nuovi interventi sulla rete stradale cittadina e conseguenti modifiche alla viabilità. Il Comune di Cosenza ha reso noto che, nell’ambito dei lavori eseguiti da Enel Distribuzione dopo la posa di cavi elettrici interrati prevista dal Piano di Resilienza Climatica, saranno effettuate operazioni di ripristino del manto stradale in diverse zone della città.

Le attività interesseranno in particolare via A. Morrone, via U. Spirito, traversa F. Caruso e via Barlaam di Calabria, con cantieri che si sposteranno progressivamente nei tratti coinvolti.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, il Comando di Polizia Municipale ha disposto un’ordinanza temporanea che prevede, dal 27 al 30 aprile 2026, nella fascia oraria compresa tra le 9:00 e le 17:00, il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati nelle aree interessate.

Non si escludono ulteriori limitazioni: in caso di esigenze tecniche, potrà essere disposta anche la sospensione temporanea della circolazione veicolare, con deviazioni su percorsi alternativi segnalati e gestiti da personale incaricato.

La riapertura completa delle strade sarà comunque subordinata al ripristino delle condizioni di sicurezza e transitabilità.

Dal Comune arriva l’invito ai cittadini a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e a collaborare, così da consentire lo svolgimento regolare degli interventi e limitare i disagi alla circolazione.