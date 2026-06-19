La manifestazione del 27 e 28 giugno arriva alla settima edizione e porterà nel Cosentino circa 370 atleti da tutta Italia

Il mare di Cirella di Diamante torna a diventare campo di gara, luogo di incontro e vetrina sportiva per il movimento del nuoto master. Il 27 e 28 giugno si svolgerà la nuova edizione di “Assalto all’isola”, la due giorni natatoria promossa dagli Anzianotti Nuoto Master, associazione sportiva nata a Cosenza tredici anni fa e cresciuta attorno a un’idea semplice: lo sport può essere praticato a ogni età, senza perdere il piacere della condivisione.

La manifestazione, giunta alla settima edizione, è stata presentata a Palazzo dei Bruzi durante un incontro promosso dalla Commissione consiliare Sport, presieduta dal consigliere Mimmo Frammartino. All’appuntamento hanno partecipato il presidente degli Anzianotti, Rosario Caccuri Baffa, e Daniele Maletta, rappresentante della squadra.

Gli Anzianotti e il nuoto come stile di vita

Il fenomeno degli Anzianotti nasce dalla volontà di un gruppo di “diversamente giovani” di vivere il nuoto non solo come disciplina sportiva, ma come uno stile di vita. Alla base del progetto ci sono la voglia di non arrendersi all’età, il piacere di restare attivi e una visione dello sport lontana dall’assillo esasperato della competizione.

In tredici anni, l’associazione è cresciuta fino a diventare una realtà multidisciplinare. Oggi conta circa 70 atleti impegnati nel nuoto, una ventina di ciclisti e un gruppo di sportivi che pratica anche il triathlon. Un percorso che ha trasformato una passione condivisa in una comunità sportiva stabile, capace di unire agonismo, benessere e socialità.

Alla presentazione ha preso parte anche il consigliere Aldo Trecroci, delegato del sindaco Franz Caruso all’Istruzione e componente della squadra degli Anzianotti. Trecroci ha richiamato la filosofia del movimento master, formato in gran parte da atleti che hanno superato l’età dell’agonismo puro, ma aperto anche a sportivi più giovani, tra i 30 e i 35 anni. Le categorie superiori arrivano fino agli over 60 e, nel panorama master, anche alla presenza di atleti centenari.

Assalto all’isola di Cirella, il programma delle gare

L’edizione 2026 di Assalto all’isola si svolgerà sabato 27 e domenica 28 giugno. La prima gara, in programma sabato, sarà dedicata al miglio marino e assegnerà il Trofeo “Isola di Cirella”, giunto alla sua settima edizione.

Domenica 28 giugno si terrà invece la prova sulla distanza dei tre chilometri, valida per il Torneo Anciu Acque Libere, arrivato alla seconda edizione. Due appuntamenti che confermano il legame tra sport, mare e territorio, portando nel Tirreno cosentino atleti provenienti da diverse regioni italiane.

Sono attesi circa 370 iscritti da tutta Italia, con presenze dalla Lombardia, dall’Emilia Romagna, dalla Liguria, dalla Toscana e da altre aree del Paese. Numeri che restituiscono la crescita di una manifestazione ormai riconoscibile nel calendario del nuoto in acque libere.

Sport, turismo e promozione del territorio

Durante l’incontro a Palazzo dei Bruzi, è stato sottolineato anche il valore turistico del movimento master. Ogni competizione può richiamare centinaia di atleti e, considerando famiglie e accompagnatori, generare una ricaduta significativa sulle località ospitanti.

Aldo Trecroci ha evidenziato proprio questo aspetto, ricordando come le manifestazioni sportive possano diventare strumenti di promozione del territorio. Il presidente Rosario Caccuri Baffa ha rimarcato il riscontro ottenuto dagli Anzianotti nel portare in Calabria e a Cirella partecipanti provenienti da molte regioni.

Un ruolo importante è svolto anche dal pacchetto gara, che non comprende soltanto l’iscrizione alla competizione, ma offre ai partecipanti una selezione di eccellenze tipiche locali e libri di autori calabresi messi a disposizione dall’editore Pellegrini di Cosenza.

A questo si aggiunge la possibilità di usufruire di una scontistica del 20% nelle strutture ricettive della Riviera dei Cedri, utilizzabile fino a settembre. Una scelta che rafforza il legame tra evento sportivo, accoglienza e valorizzazione del territorio.

Premiazioni, spiaggia e concerto finale

L’Assalto all’isola di Cirella si concluderà, sia sabato 27 che domenica 28 giugno, con la premiazione e con un party sulla spiaggia, accompagnato dal concerto finale. Un momento pensato per chiudere le gare nel segno della festa e della condivisione, coerentemente con lo spirito degli Anzianotti.