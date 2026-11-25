Ci risiamo. Di fronte a chi scende in piazza, la risposta della politica si concentra solo su chi commette atti che il nostro ordinamento considera già reati. Si ignorano i manifestanti pacifici e si procede con l’ennesimo, inutile decreto-legge.

Nelle ultime ore il dibattito sulla sicurezza si è arricchito di tre proposte tra l’eccentrico e il liberticida: sospendere le borse di studio agli studenti indagati, dotare la polizia di sostanze coloranti per segnare i manifestanti, e far pagare agli organizzatori delle occupazioni i danni provocati da altri. Si tratta di emendamenti, non di leggi approvate, ed è proprio per questo che conviene parlarne ora, a mente fredda. Queste proposte tradiscono un’idea distorta del rapporto tra chi protesta e chi governa, un rapporto che la Costituzione ha regolato in modo chiaro.

L’articolo 17 della Costituzione riconosce il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi, e l’articolo 21 Cost. protegge la libertà di manifestare il pensiero. Non sono concessioni benevole, ma gli strumenti con cui tutti possono dire la loro. Una piazza che protesta è un segnale: indica che qualcosa, nella società, non funziona o non viene ascoltato. Si può non condividerne il messaggio, ma l’unico limite è che la manifestazione si svolga pacificamente. Chi devasta o aggredisce risponde dei reati che commette con pene già previste e severe, attraverso norme che chi governa dimostra di non conoscere.

Il Governo e la maggioranza dovrebbero prestare maggiore attenzione a chi viene realmente colpito da questi nuovi reati, la cui introduzione è peraltro del tutto superflua.

Cominciamo dalle borse di studio. Essere indagati significa solo che una procura sta verificando un’ipotesi di reato; molte indagini, infatti, si chiudono con un’archiviazione o un’assoluzione. L’articolo 27 della Costituzione sancisce che non si è colpevoli fino alla condanna definitiva. Sospendere un sostegno economico a uno studente solo perché indagato è una sanzione anticipata: se risulterà innocente, il danno sarà ormai irreversibile, con mesi o anni di studio compromessi.

C’è poi un secondo problema. L’articolo 34 della Costituzione garantisce ai «capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi», il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, e individua nelle borse di studio lo strumento per renderlo effettivo. Il diritto allo studio è dunque un diritto sociale riconosciuto dalla Carta, e collegarlo a un procedimento penale ancora aperto significa piegarlo a una logica che gli è estranea. Se poi si pensa che a trovarsi senza borsa saranno i meno abbienti, mentre chi può pagarsi gli studi non subirà alcun effetto, si apre anche un problema di uguaglianza sostanziale, quell’articolo 3 della Costituzione che chiede alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli economici e sociali, non di crearne di nuovi.

Passiamo alla vernice colorata. L’esigenza di identificare i violenti è comprensibile, ma i mezzi impiegati contano. L’articolo 13 della Costituzione dichiara inviolabile la libertà personale e la Corte costituzionale ha chiarito che questa tutela riguarda ogni misura che incida sulla persona e ne mortifichi la dignità. Spruzzare una sostanza persistente sulla folla significa marchiare un corpo prima ancora di accertarne la responsabilità. È una logica rovesciata rispetto allo Stato di diritto, che prima individua i colpevoli con le indagini e solo dopo attribuisce la colpa davanti a un giudice.

La terza ipotesi riguarda i danni. Far pagare agli organizzatori i guasti causati da terzi stravolge il principio per cui la responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.). Nessun organizzatore può diventare il garante universale di migliaia di persone; il rischio è che nessuno osi più organizzare nulla, svuotando di fatto la libertà di riunione.

Un ragionamento simile vale per la revoca dei sussidi comunali alle famiglie dei minori che commettono reati. Se da un lato i genitori hanno doveri educativi (art. 30 Cost.), dall’altro la Costituzione obbliga lo Stato a sostenere le famiglie in difficoltà e a proteggere l’infanzia (artt. 2, 3 e 31 Cost.). Privare dei sussidi comunali proprio le famiglie in difficoltà significa aggravare la situazione che, spesso, sta all’origine del disagio. Più che responsabilizzare, si scarica sui genitori un compito che la Costituzione affida alla Repubblica intera.

Presi singolarmente, questi emendamenti sembrano provvedimenti non così rilevanti. Ma messi in fila, tutti i decreti-legge (dal decreto anti-rave, passando per Caivano, fino ai decreti sicurezza) rivelano una direzione precisa: ridurre le garanzie, moltiplicare i reati, anticipare le sanzioni. Si trasforma il dissenso in un puro problema di ordine pubblico, rinunciando ad affrontare il disagio sociale con le risposte della politica e affidandosi unicamente al pan-penalismo.

L’abbondanza di norme già in vigore contro devastazioni e saccheggi suggerisce che il terreno su cui lavorare è quello delle indagini e dei processi, non quello della creazione di nuovi reati pensati per colpire ancor prima dell’accertamento dei fatti. Non è costituzionalmente accettabile che si intervenga su queste materie con la decretazione d’urgenza o con proposte emendative dell’ultimo minuto.

La Costituzione non è naturalmente un manuale contro lo Stato, ma un patto che fissa il prezzo a cui lo Stato può esercitare la sua forza. Presunzione di non colpevolezza, responsabilità personale, inviolabilità della persona e diritto allo studio sono i limiti che separano un ordinamento democratico da uno meramente repressivo. Le regole sulla sicurezza si possono e si devono perfezionare, ma quando, in nome dell’ordine, si comincia a trattare l’indagato come condannato, il manifestante come sospettato e la famiglia come corresponsabile, quei limiti si assottigliano. E quando a farne le spese sono i più giovani e meno protetti, è la fiducia di tutti nelle istituzioni a incrinarsi.

*costituzionalista, DESF-Unical