*di Cantiere Democratico per la Calabria

Le proposte avanzate dalle forze della maggioranza nell’ambito della conversione del decreto Cortei e della discussione sulla legge di bilancio segnano un passaggio delicato per la qualità della nostra democrazia. Nuovi reati, sanzioni penali ed economiche più dure, una stretta severa sui minorenni e persino proposte come il ritiro delle borse di studio ai semplici indagati e l’utilizzo di sostanze coloranti per identificare i manifestanti sono scelte che trasformano l’esercizio di un diritto costituzionale in un rischio personale e giudiziario.

Dietro questo impianto punitivo emerge con chiarezza l’inadeguatezza politica, culturale e di governo delle forze di Destra nel dare risposte concrete alle domande che salgono dalla società e, soprattutto, dai giovani. Invece di aprire le porte al confronto, si preferisce chiudersi nel fortino del potere, affidando la gestione del malessere sociale a misure di ordine pubblico che comprimono le libertà garantite dall’articolo 17 della Costituzione.

Eppure, nella storia italiana ogni conquista civile, ogni tutela sul lavoro e ogni diritto di cui oggi beneficiamo è nato proprio grazie alle mobilitazioni pacifiche e alla partecipazione dal basso. Il valore di quella libertà si misura nella vita quotidiana delle persone. Quando i cittadini scendono in piazza per difendere un ospedale e il diritto alla salute, quando i lavoratori lottano per salvare il proprio posto o quando gli studenti chiedono ascolto e futuro, non stanno minacciando la sicurezza di nessuno: stanno tenendo viva la democrazia. Criminalizzare la protesta significa colpire proprio chi chiede dignità, lasciando irrisolti i problemi reali. In Calabria conosciamo bene il peso di chi è costretto a rinunciare alle cure o a partire per farsi curare, così come il dramma di migliaia di giovani costretti a lasciare la propria terra per cercare un’occupazione.

A queste ferite non si risponde con nuovi reati, ma con investimenti veri nella sanità pubblica territoriale, con politiche attive per il lavoro e con l’apertura di tavoli permanenti di confronto con i territori e le parti sociali. Riteniamo che il progressivo restringimento degli spazi di dissenso sia il segno di una pericolosa involuzione autoritaria e di una deriva neofascista che non possiamo accettare in silenzio, e rispetto alla quale occorre una risposta forte e diffusa nel Paese.

Vogliamo fare la nostra parte, contribuendo a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica e sollecitando una mobilitazione immediata delle forze democratiche, delle organizzazioni sociali e della società civile in difesa della Costituzione e dei valori dell’antifascismo. È anche alla luce della gravità di quanto sta accadendo in Italia, e più in generale di un clima internazionale attraversato dalla rivolta contro le politiche populiste, liberticide e reazionarie di Trump e Netanyahu, che le forze democratiche e progressiste hanno il dovere di farsi trovare pronte.

Per questo rivolgiamo un appello chiaro a tutte le forze politiche del campo largo affinché non si limitino al dibattito sugli assetti, ma accelerino subito il lavoro per definire un programma comune, concreto e credibile di governo. Ci sono milioni di persone che attendono risposte alle proprie difficoltà quotidiane. Le condizioni politiche e programmatiche per aprire una stagione nuova e costruire una vera alternativa alla destra esistono già. Ora servono coraggio, responsabilità e uno sforzo comune per superare i ritardi accumulati, unendo la difesa della democrazia costituzionale alle risposte reali di cui le famiglie hanno bisogno ogni giorno. Un impegno che la gravità del momento rende ormai indifferibile.