Il Rotary Club Cosenza Sette Colli riunisce esperti e soci sulle vulnerabilità dei territori calabresi. Presentato uno studio sulla Valle del Neto: tra i temi, collaborazione tra Comuni e pianificazione oltre i mandati amministrativi

Proteggere gli anziani soli, coordinare servizi sociali e protezione civile e rafforzare la collaborazione tra piccoli Comuni. Sono alcuni dei temi emersi a Castrolibero durante l’incontro “Emergenza clima e qualità della vita nelle città”, promosso dal Rotary Club Cosenza Sette Colli nella Sala Conferenze “Sandro Tito” del Quotidiano del Sud.

Il confronto ha affrontato il rapporto tra vulnerabilità idrogeologica, trasformazioni demografiche e capacità delle amministrazioni di organizzare risposte sul territorio.

Ad aprire i lavori è stato il presidente del Club, Giovanni Misasi, che ha richiamato le conseguenze dell’invecchiamento della popolazione e della crisi climatica. Secondo Misasi, servono politiche sociali pluriennali e una rete di servizi e residenze assistite adeguata alle nuove fragilità. In assenza di questa programmazione, ha avvertito, tra il 2030 e il 2040 fasce più ampie della popolazione potrebbero trovarsi senza tutele effettive.

Raffaele Zinno, facilitatore dell’apprendimento del Club, ha introdotto il tema dell’adattamento urbano, richiamando l’esperienza di Amsterdam come esempio di trasformazione delle città costruita nel tempo.

Le possibili soluzioni sono state approfondite da Pierfrancesco Celani, ricercatore in Tecnica e pianificazione urbanistica. Nel suo intervento ha presentato esperienze di rigenerazione a Parigi, Barcellona, Ferrara e Milano, affiancandole al caso del Parco del Benessere di Cosenza.

Tra le misure illustrate figurano pavimentazioni drenanti, apertura dei cortili scolastici, rifugi climatici contro le ondate di calore e riforestazione urbana. Celani ha sottolineato il ruolo degli spazi verdi di prossimità e la necessità di dare continuità alle scelte sul territorio oltre la durata dei singoli mandati amministrativi.

Un approfondimento specifico ha riguardato la Valle del Neto. A presentarlo è stata Antonella Pelaggi, dottoressa di ricerca in Scienze e Ingegneria dell’Ambiente, delle Costruzioni e dell’Energia presso l’Università della Calabria.

Lo studio, condotto nel Laboratorio di strategie sostenibili per i territori, mette in relazione fragilità ambientale, spopolamento e invecchiamento con la carenza di personale tecnico e risorse nei Comuni sotto i cinquemila abitanti.

Attraverso dati aperti e sistemi informativi territoriali, la ricerca costruisce mappe di sintesi e indici di priorità per individuare le aree più esposte e orientare gli interventi. Il lavoro richiama anche il coinvolgimento dei cittadini nelle attività di conoscenza del territorio, secondo i principi della citizen science.

Tra le esigenze emerse figura il superamento della frammentazione amministrativa, attraverso forme consortili tra Comuni e strumenti di pianificazione di area vasta, con l’obiettivo di rafforzare anche la capacità di accedere ai finanziamenti.

Il dibattito conclusivo ha riportato l’attenzione sulle persone più vulnerabili, in particolare sugli anziani che vivono soli nei centri storici. I contributi della platea hanno evidenziato la necessità di un raccordo tra assistenza sociale e protezione civile nella gestione dei rischi e delle eventuali scelte di allontanamento programmato dalle aree esposte.