Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è arrivato questa mattina a Cirella, frazione di Diamante, per inaugurare ufficialmente il nuovo Commissariato di Pubblica Sicurezza, già operativo da alcuni mesi. Dopo la benedizione impartita dal vescovo monsignor Stefano Rega, il ministro ha tagliato il nastro della struttura, in una cerimonia dal forte valore simbolico, alla presenza dei vertici istituzionali nazionali, regionali e provinciali.

Ad accompagnarlo il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno Wanda Ferro, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il Capo della Polizia Vittorio Pisani, il prefetto di Cosenza Rosa Maria Padovano e il sindaco di Diamante Achille Ordine. Presenti anche il questore di Cosenza Antonio Borelli, numerosi amministratori del comprensorio, rappresentanti delle forze dell'ordine e centinaia di cittadini. Il nuovo presidio, diretto dal commissario Antonio Sapio, ha sede nel piazzale intitolato a Nicola Calipari, a Cirella.

Piantedosi: «Importante avere anche un commissariato di Polizia»

Al centro della giornata il significato del nuovo presidio e il rafforzamento dei servizi di sicurezza in un'area che, soprattutto durante la stagione estiva, registra un significativo incremento delle presenze. Piantedosi ha sottolineato la volontà del Governo di potenziare progressivamente la presenza delle forze di polizia sul territorio nazionale.

«Qui c'è una stazione dell'Arma dei Carabinieri che svolge un'attività molto importante. Però è altrettanto importante avere anche un Commissariato di Polizia, per tutte quelle che sono le attività complementari».

La caserma dei Carabinieri di Cetraro

La strategia di rafforzamento del Viminale della presenza dello Stato in Calabria passa anche da Cetraro. Piantedosi ha infatti richiamato anche la situazione della caserma dei Carabinieri della cittadina guidata dal sindaco Giuseppe Aieta, ancora in attesa di essere inaugurata e diventare operativa, anche se sulle carte risulta pronta ormai da anni.

«La Calabria è una regione molto dinamica e noi dobbiamo accompagnare lo sviluppo di questi territori, soprattutto del nostro Sud. Questa iniziativa fa parte sicuramente di una strategia più ampia».

Il sindaco Ordine: «Un risultato per tutto il comprensorio»

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Achille Ordine, che ha definito l'inaugurazione una giornata storica per Diamante e per l'intero territorio tirrenico. Il primo cittadino ha ricordato il percorso, non privo di difficoltà burocratiche, amministrative e logistiche, che ha portato alla realizzazione del presidio, sottolineando il ruolo della collaborazione tra le istituzioni.

«È un grandissimo risultato che testimonia la sinergia tra le istituzioni e che finalmente vede concretizzarsi la presenza dello Stato sul territorio».

Pisani: «Una concreta sinergia istituzionale»

Sul valore operativo della nuova struttura si è soffermato il Capo della Polizia Vittorio Pisani, che ha evidenziato l'importanza della collaborazione tra le diverse forze dell'ordine.

«La nuova sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Diamante è espressione di una concreta sinergia istituzionale, resa possibile dalla collaborazione tra il Ministero dell'Interno, la Regione Calabria, l'amministrazione comunale di Diamante e le Forze dell'Ordine. Questa nuova struttura e la stretta cooperazione con la Polizia locale, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza permetteranno di garantire una maggiore sicurezza a una zona turistica di grande rilievo».

Pisani ha rivolto anche un commosso ricordo agli appartenenti alle forze dell'ordine caduti in servizio, sacrificatisi per difendere la legalità e la democrazia.

Gentile: «Sicurezza e sviluppo devono camminare insieme»

Il nuovo presidio è stato accolto positivamente anche dal deputato di Forza Italia Andrea Gentile, che ha richiamato il rapporto tra sicurezza, tutela delle attività economiche e contrasto alle infiltrazioni criminali.

«La sicurezza deve accompagnare lo sviluppo, anticipando i rischi e creando condizioni di fiducia». Gentile ha inoltre sottolineato il valore della Riviera dei Cedri e la necessità di proteggere le imprese da possibili condizionamenti della criminalità organizzata, definendo il Commissariato un investimento nel futuro dell'intero comprensorio.

Succurro: «Rafforzata la presenza dello Stato»

Soddisfazione è stata espressa anche da parte della consigliera regionale Rosaria Succurro, presidente della V Commissione consiliare ed ex presidente della Provincia di Cosenza, che ha ricordato il lavoro svolto in sinergia con le istituzioni per raggiungere l'obiettivo.

«Si rafforza la presenza dello Stato e la sicurezza dei cittadini», ha dichiarato, ringraziando le autorità e gli operatori della Polizia di Stato per il lavoro quotidiano.

Presenti nel pubblico anche i consiglieri regionali Angelo Brutto e Antonio De Caprio.

Il caso cyber e gli attacchi hacker: «Nessuna emergenza in atto»

A margine della cerimonia, il ministro Piantedosi ha risposto anche alle domande sugli attacchi hacker degli ultimi giorni e sulla crescente attenzione verso le minacce informatiche che stanno interessando il Paese. Il titolare del Viminale ha confermato la convocazione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevista per domani, precisando che la riunione non rappresenta il segnale preoccupante.

«È bene sottolineare che non si tratta di qualcosa che segnali un'emergenza in atto. Faremo delle valutazioni sulle eventuali ricadute sulla sicurezza pubblica di questi episodi».

Il ministro ha richiamato, in particolare, le segnalazioni relative alla presenza sul dark web di richieste di dati riguardanti personalità istituzionali di primo piano, tra cui il ministro degli Esteri, il procuratore di Roma e il responsabile della Polizia Postale.

«È giusto capire che cosa ci sia dietro e, soprattutto, quali ricadute possano esserci per la sicurezza delle persone e della comunità. Proveremo a dare un contributo anche di analisi sulle motivazioni di quello che sta accadendo, per capire e poi mettere in campo i rimedi che devono essere approntati».

Due i temi che hanno caratterizzato la visita del ministro a Diamante: da una parte il rafforzamento della presenza dello Stato in un'area strategica della Calabria, dall'altra l'attenzione verso le nuove minacce alla sicurezza, comprese quelle che si sviluppano nello spazio digitale.