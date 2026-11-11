L’aula Magna «Aldo Di Iuri» del plesso Pezzulo, parte dell’Istituto d’istruzione superiore Fermi – Brutium di Cosenza, ha ospitato la tavola rotonda intitolata «Violenza giovanile, bullismo e radicalizzazione online: conoscere, ascoltare e prevenire per proteggere il futuro dei nostri ragazzi». La mattinata di ieri, moderata con sensibilità e rigore dalla professoressa Ida Drago, referente per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo dell’istituto, è stata resa possibile grazie all’impegno appassionato della professoressa Francesca Galasso.

È stata proprio la docente Galasso a volere fortemente l’iniziativa, mettendosi incessantemente alla ricerca di Maria Catrambone dopo aver ascoltato la sua storia in televisione e stabilendo con lei, fin dalle prime conversazioni telefoniche estive, un contatto profondo e autentico che ha fatto da ponte per l’intera comunità scolastica. Davanti a una platea composta prevalentemente dagli studenti del biennio, la dirigente scolastica Rosita Paradiso ha dato inizio all’incontro richiamando le indicazioni operative ministeriali, l’operato della commissione interna e il progetto regionale dell’USR «Bulli con un click».

La scuola, ha sottolineato la dirigente, deve saper andare oltre la mera trasmissione di nozioni per formare anzitutto persone civili ed empatiche. Non ha senso vantare una pagella perfetta con tutti dieci se poi, quando un compagno cade, non si è capaci di tendergli una mano. La preside ha quindi posto l’accento sullo scivolamento progressivo dalla presa in giro continua alla persecuzione vera e propria, il fastidio, lo stalking e la violenza, invitando le ragazze e i ragazzi ad aprirsi grazie al supporto dello sportello psicologico e alla vicinanza vigile dei docenti presenti in tutti i plessi.

Il presidio delle sentinelle: l’ascolto e la protezione tra pari

Un pilastro fondamentale dell’ecosistema di prevenzione del Fermi – Brutium è rappresentato dalla rete delle «sentinelle» nata nell’ambito del progetto «Bulli con un click» e illustrata durante la mattinata anche attraverso l’intervento dello studente Alessandro.

Si tratta di alunni volontari distribuiti nei tre plessi d’istituto – tra via Molinella, Pezzullo e via Morrone – formati direttamente attraverso incontri specifici tenuti da un esperto del tribunale. Il loro compito è osservare con descrizione le dinamiche quotidiane, cogliere i primi segnali di malessere, isolamento, silenzio o isolamento sociale (anche durante le attività sportive o nei corridoi) e porsi come canale immediato e non giudicante. Tra coetanei il linguaggio può essere diretto e privo dei timori che a volte frenano il dialogo con gli adulti. Per rafforzare questo circuito virtuoso, il sistema ha integrato anche i rappresentanti d’istituto e della consulta, studenti degli ultimi anni che offrono una prospettiva più matura e rassicurante.

Le sentinelle fanno costantemente da tramite con i docenti referenti del plesso e con il team d’istituto guidato dalla professoressa Drago, all’interno del quale operano attivamente insegnanti di diverse discipline e, in particolare, i docenti di religione cattolica, figure preziose per la loro presenza capillare e la conoscenza diretta di un elevatissimo numero di classi. Un’attenzione costante che si rivolge al biennio, dove i disagi tendono a manifestarsi con maggiore evidenza, ma che non perde di vista il delicato passaggio del terzo anno, segnato da nuove complessità scolastiche e personali.

La testimonianza di Mamma Maria: il calvario di Michele Ruffino e la rinascita nell’impegno

Il momento di massima commozione ha visto protagonista Maria Catrambone, madre calabrese vissuta a lungo in Piemonte, che ha ripercorso il calvario del figlio Michele, scomparso a soli diciassette anni il 23 febbraio 2018 a Rivoli. Michele era un ragazzo solare, sopravvissuto da piccolo a una grave compromissione motoria dovuta a una reazione avversa al vaccino, che con forza di un guerriero si era rimesso in piedi sognando di diventare pasticcere.

Gli anni delle medie e delle superiori si sono invece trasformati in un inferno di vessazioni quotidiane, spintoni, sputi ed etichette feroci («anoressico», «handicappato», «il ragazzo che non dà niente alla società e dovrebbe andare a morire»). Michele si sentiva costretto a elemosinare un’uscita con i coetanei o a fumare pur di essere accettato dal gruppo whatsapp da cui veniva continuamente inserito ed espulso. Entrava a scuola con attacchi di panico e nausee continue, trovando spesso indifferenza o una rassicurazione vuota da parte di chi avrebbe dovuto vigilare. Maria ha ricordato il peso soffocante dell’omertà e il silenzio di chi sapeva del malessere di Michele ma ha preferito tacere dietro la scusa di non voler tradire un segreto. Un accanimento che non si è arrestato nemmeno dopo la sua scomparsa, quando durante il funerale un giovane lo derise affermando che fosse più bello da morto che da vivo, gesto che la magistratura ha archiviato vergognosamente definendolo una costatazione della «nuda e cruda realtà».

Dopo lo sfregio morale della profanazione della tomba a Rivoli, la famiglia ha scelto di riesumare la salma per riportare Michele nella sua terra d’origine, a Isola Capo Rizzuto. Rifiutando ogni istinto di rancore per proteggere la figlia maggiore Jessica, Maria ha trasformato il dolore in una missione con l’associazione Mickey Boys. Ha portato a compimento il libro «Ci vediamo più tardi» - le ultime parole rivolte dal figlio prima di lasciarsi cadere dal ponte del Castello di Rivoli -, impreziosito dalla prefazione del Cardinale Matteo Maria Zuppi. Maria ha inoltre scelto di iscriversi in prima persona all’istituto alberghiero di Le Castella per conquistare quel diploma che Michele non ha potuto stringere. Il suo appello ai ragazzi è stato chiaro: il bullo non è nessuno se resta da solo; chi osserva in silenzio o filma con lo smartphone per decidere è complice, mentre un semplice e sincero «ciao, come stai?», può letteralmente salvare una vita.

La polizia cibernetica: trappola della rete e l’esercizio del dubbio

L’ispettore della Polizia di Stato Fabio Ferraro, responsabile della sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Cosenza, ha incentrato il proprio contributo sulla responsabilità individuale e sul valore del dubbio. Ricordando anche giovanissime vittime come Carolina Picchio e Andrea Spezzacatena, Ferraro ha rimarcato come le riforme normative e l’inasprimento delle sanzioni non bastino da sole ad arrestare la violenza senza un moto di coscienza da parte dei ragazzi. Quando ci si trova in gruppo o si assiste a un’azione ingiusta o mortificante verso un compagno, la scelta più coraggiosa è fermarsi e dubitare di quell’atto, poiché è proprio la facoltà di interrogarsi che rende persone migliori.

Entrando nei risvolti operativi e penali, l’ispettore ha spiegato che, seppure non esista una singola fattispecie rubricata espressamente come cyberbullismo, il web amplifica reati gravissimi quali diffamazione, violenza, lesioni fisiche legate a sfide social pericolose e manipolazione illecita dei contenuti multimediali. Ha citato l’esempio concreto accaduto in una scuola non lontana da Cosenza, dove circa ottanta foto prelevate da profili social aperti di studentesse minorenni sono state spogliate mediante algoritmi di intelligenza artificiale generativa e diffuse nelle chat.

Quello che molti considerano erroneamente un semplice gioco integra in realtà il delitto di produzione e detenzione di materiale pedopornografico, punibile con la reclusione fino a dodici anni e la conseguente preclusione definitiva da qualsiasi impiego o contatto con i minori. Ferraro ha messo in guardia gli studenti anche dai pericoli dell’adescamento online, del furto d’identità e dei ricatti a sfondo sessuale architettati da adulti nascosti dietro profili fittizi.

La forza dell’identità contro l’omologazione del branco

Il professor Aldo Trecroci, consigliere comunale con delega all’istruzione, ha approfondito i meccanismi psicologici dell’autostima e della vita relazionale. Nel suo discorso ha evidenziato come l’esclusione e la prevaricazione non possano mai condurre alla vera felicità, invitando a non confondere la prepotenza con la reale forza interiore. La vera superiorità consiste nella solidarietà e nella capacità di riconoscere le diversità e le fragilità altrui come preziose risorse umane e comunitarie. L’ansia di omologarsi al branco per non apparire deboli finisce per soffocare la personalità autentica dei ragazzi. Di fronte a una chat di gruppo in cui si deride sistematicamente qualcuno, il gesto più autentico di libertà e dissociarsi con fermezza, abbandonare la conversazione e dimostrare che non si è disposti a rendersi complici della sofferenza altrui.

Trecroci ha inoltre richiamato l’attenzione sulle responsabilità del mondo adulto e delle istituzioni, rilevando come troppo spesso persino il linguaggio politico e pubblico sia pieno di sopraffazione, imponendo alla scuola il dovere di invertire la rotta valorizzando la mediazione e la parola.

Gli strumenti di tutela e la cultura della cura quotidiana

A chiusura del confronto sono stati illustrati i canali concreti a cui i giovani possono affidarsi per non restare intrappolati nella paura. Oltre all’applicazione YouPol della polizia di stato – utilizzabile direttamente dallo smartphone per inviare segnalazioni anche anonime di bullismo, spaccio, violenze familiari – la scuola ha predisposto in ciascuno dei tre plessi le cassette delle lettere rosse, dove ogni studente può imbucare pensieri, richieste d’aiuto o segnalazioni nel pieno rispetto della riservatezza. La proiezione del video «su internet per sempre» ha impresso nella mente dei ragazzi come le trecce digitali e le ferite emotive provocate dalle prevaricazioni non svaniscono nel nulla, rischiando di segnare indelebilmente la reputazione e il futuro lavorativo di chi le compie e l’anima di chi le subisce.

Concludendo la giornata, la dirigente Paradiso ha richiamato i versi di Franco Battiato impressi sulla porta della sua presidenza - «perché sei un essere speciale, ed io avrò cura di te» - ricordando che l’antidoto alla crudeltà germoglia nelle azioni minime di ogni giorno: salutarsi la mattina, accogliersi con un sorriso e trovare lo spazio, come avvenuto subito dopo l’incontro nella biblioteca dell’istituto insieme a mamma Maria, per stringersi in un abbraccio liberatorio e non lasciare nessuno indietro.