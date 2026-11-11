L’EPMR avvia un percorso per mettere in rete vela, kayak, immersioni, cammini e cicloturismo. All’Auditorium Amarelli il confronto tra istituzioni, associazioni e imprese sulle possibilità di un’offerta turistica tra mare e montagna

Censire le attività sportive all’aperto della Calabria e mettere in collegamento operatori, associazioni e territori per costruire un’offerta turistica regionale. È il percorso avviato dall’Ente Parchi Marini Regionali a Corigliano-Rossano, durante l’incontro “Gli sport remo-velici per il futuro dell’impresa turistico-esperienziale in Calabria”, ospitato nell’Auditorium Amarelli.

Il confronto, promosso da EPMR e Amarelli e condotto da Lenin Montesanto, ha riguardato vela, kayak, immersioni, orienteering, cammini, cicloturismo e sport da onda. L’appuntamento costituisce la decima tappa del percorso “La Calabria, una montagna in mezzo al mare”, sviluppato a partire dall’iniziativa Mare Dentro.

Il censimento e il progetto di collegamento tra Ionio e Tirreno

Il direttore generale EPMR Raffaele Greco ha indicato nel coinvolgimento del Dipartimento regionale Turismo, delle federazioni sportive, delle associazioni e degli operatori il primo passaggio per costruire una rete.

Secondo Greco, la vicinanza tra coste, montagne e aree protette consente di affiancare alla balneazione altre ragioni di viaggio. Tra le località richiamate per gli sport legati al vento figurano Punta Pellaro, Catanzaro Lido e Gizzeria Lido, già frequentata dagli appassionati di kitesurf e windsurf.

Il direttore ha inoltre illustrato il progetto sul quale EPMR sta lavorando nell’area dell’Istmo di Marcellinara: una ciclovia per collegare i Parchi marini di Baia di Soverato, sullo Ionio, e Costa degli Dei, sul Tirreno. Il percorso è stato rilanciato nel confronto con l’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro.

Turismo durante tutto l’anno: le esperienze presentate

Il dirigente del Dipartimento Turismo Cosimo Caridi, intervenuto anche per portare i saluti dell’assessore Giovanni Calabrese, ha richiamato la varietà dei paesaggi regionali come risorsa per ampliare l’offerta.

Montesanto ha posto l’accento sulla necessità di intercettare pubblici diversi nei vari mesi dell’anno, attraverso esperienze specifiche. In questo quadro ha richiamato anche il valore educativo delle scuole vela per avvicinare i bambini al patrimonio ambientale.

L’amministratore delegato di Amarelli, Fortunato Amarelli, ha presentato i risultati del progetto Holiday and Sail: secondo i dati illustrati, durante l’estate sono state organizzate 50 uscite in barca a vela, con oltre 400 presenze, divise in parti uguali tra residenti e turisti. L’esperienza ha interessato anche luoghi come la Foce del Crati.

L’assessore comunale alle Politiche ambientali Francesco Madeo, portando i saluti del sindaco Flavio Stasi, ha richiamato le caratteristiche di Corigliano-Rossano, dove nello stesso territorio convivono costa, Sila, aree protette e produzioni agricole.

I laghi della Sila e la fruizione delle aree protette

Il commissario del Parco Nazionale della Sila Liborio Bloise ha indicato nei laghi un terreno di incontro tra tutela ambientale e attività sportive. Nel suo intervento ha riferito della balneabilità del Lago Arvo e del percorso avviato per il Cecita, ricordando le manifestazioni nazionali di nuoto già ospitate sull’Arvo e annunciando per febbraio un appuntamento mondiale dedicato al nuoto in acque gelide.

Bloise ha citato inoltre passerelle, attracchi e imbarcazioni elettriche tra gli strumenti per ampliare la fruizione sostenibile. Ha quindi richiamato le dimensioni della Riserva della Biosfera della Sila: 63 Comuni, 335mila ettari e tre province.

Sul tema delle aree protette è intervenuto anche Claudio Guarascio, presidente dell’Associazione Costruttori Nautici Due Mari. A proposito dei Laghi La Vota, ha denunciato problemi di fruibilità e rischi di degrado, chiedendo manutenzione, gestione attiva e progetti compatibili con gli ecosistemi.

Porti, circa 145 milioni nella programmazione 2026-2028

Salvatore Gaetano, componente del Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, ha illustrato una programmazione da circa 145 milioni di euro per il triennio 2026-2028.

Le cifre indicate riguardano 117 milioni per Gioia Tauro, 12,5 milioni per Crotone, 7,3 milioni per Corigliano, 4,75 milioni per Vibo Valentia e 3,3 milioni per Palmi. Secondo quanto presentato, 97,6 milioni si riferiscono a opere già avviate o in gara entro il 2026.

Gaetano ha proposto una valorizzazione degli scali che affianchi alla logistica nautica, turismo, sport e attività imprenditoriali.

Per Luigi Guaragna, presidente dell’Associazione Laghi di Sibari, il porto può diventare una destinazione capace di generare soggiorni, attraverso collegamenti con il Museo e il Parco archeologico di Sibari, la Secca di Amendolara, la Riserva della Foce del Crati e i centri dell’entroterra, a partire dall’Arbëria.

Scuole vela e formazione per i mestieri del mare

Francesco Cufari, presidente della Lega Navale di Cariati, ha riportato l’esperienza della scuola vela: 60 bambini coinvolti durante l’estate e dieci anche in inverno. Ha ricordato la raccolta dell’alluminio utilizzata per acquistare le prime barche, il progetto sul fiume Nicà per Optimist, canoe e kayak e le attività svolte sul lago a Lorica.

Giuseppe Cicala, presidente della sezione di Rossano della Lega Navale, ha sottolineato che l’interesse dei ragazzi deve essere sostenuto con servizi e occasioni continuative di pratica. Al confronto ha contribuito anche Riccardo Mainardi, istruttore di vela a Soverato.

Per l’Istituto Nautico di Pizzo, il docente Emilio Valente ha illustrato un modello formativo che utilizza navigazione, logistica, kayak e attività remo-veliche come laboratori per sviluppare competenze tecniche e professionali.

Le esperienze imprenditoriali legate al territorio

Fabio Muzzupappa ha infine presentato le esperienze di Spartivento Fashion, Acqua degli Dei e Giardino degli Dei, collegandole alla valorizzazione del patrimonio calabrese e alla restituzione di benefici alle comunità.

Tra le iniziative richiamate, la destinazione di una quota delle vendite di Spartivento alla tutela delle tartarughe marine attraverso Caretta Calabria Conservation.

Il percorso avviato dall’EPMR punta ora a ricondurre queste esperienze a una conoscenza più sistematica delle attività presenti in Calabria, come base per successive collaborazioni tra turismo, sport e tutela ambientale.