La squadra di Coppitelli ha ritrovato solidità difensiva, ma continua a segnare poco. Per alimentare le speranze di salvezza sarà fondamentale ritrovare concretezza sotto porta, soprattutto dagli attaccanti

Il Cosenza ha cambiato passo nelle ultime settimane, conquistando cinque punti nelle ultime tre giornate e ritrovando una solidità difensiva che sembrava smarrita. C'è però un problema che continua ad accompagnare la formazione di Federico Coppitelli: la scarsa prolificità offensiva. Il pareggio a reti bianche sul campo del Monopoli ha confermato le difficoltà dei rossoblù nel trovare la via del gol, un limite che rischia di pesare enormemente nella complicatissima rincorsa alla salvezza.

Cosenza, appena 10 gol in 13 giornate

In 13 partite di campionato il Cosenza ha realizzato soltanto 10 reti, con una media di appena 0,77 gol a gara. In ben cinque occasioni la squadra è rimasta a secco, mentre soltanto due volte è riuscita a segnare più di una rete nella stessa partita: nella pesante sconfitta per 5-2 contro il Giugliano e nella vittoria per 2-1 sul campo del Picerno. Un rendimento offensivo decisamente insufficiente per una formazione chiamata a recuperare terreno in classifica. Anche perché, nelle ultime tre giornate, i rossoblù hanno trovato la via della rete soltanto due volte, contro Savoia e Inter U23. A Monopoli, nonostante alcune buone occasioni costruite soprattutto con Energe, è mancata ancora una volta la necessaria concretezza negli ultimi metri.

Per la salvezza servono i gol degli attaccanti

Finora il Cosenza ha trovato reti preziose anche grazie agli inserimenti dei difensori, capaci in diverse occasioni di sopperire alle difficoltà del reparto avanzato. Un contributo importante, che tuttavia non può rappresentare la principale soluzione offensiva di una squadra impegnata nella lotta per non retrocedere. Se il Cosenza vuole davvero coltivare speranze di salvezza, ha bisogno soprattutto dei gol delle proprie punte già dalla prossima partita contro la Casertana. Non basta partecipare alla manovra, creare spazi o rendersi pericolosi: in una situazione di classifica così delicata, servono reti capaci di trasformare le prestazioni in vittorie.