Natalino Bosco, conosciuto sui social come Meteolino, è diventato un punto di riferimento online per meteo, traffico, incendi, oggetti smarriti e segnalazioni in tempo reale. La sua pagina Facebook conta oltre 130 mila follower ed è ormai una vera piazza virtuale per la provincia di Cosenza

«Stendete i panni!» È probabilmente la frase più famosa di uno dei personaggi cosentini più amati. Quando bisogna capire che tempo farà non si guarda più l’app sul telefono, ma si apre Facebook e si cerca la pagina di Meteolino, alias Natalino Bosco, diventato negli anni un vero e proprio punto di riferimento per le previsioni meteo a Cosenza e provincia.

La sua pagina Facebook oggi conta 130.514 follower e rappresenta un caso interessante di informazione locale nata sui social e cresciuta nel tempo fino a diventare una piccola comunità virtuale. Meteolino non pubblica soltanto previsioni del tempo, ma anche segnalazioni di oggetti smarriti, animali scomparsi, incidenti stradali, rallentamenti, incendi, disservizi, problemi sulla viabilità e una lunga serie di informazioni utili alla vita quotidiana del territorio.

La sua pagina è diventata una sorta di bacheca pubblica digitale, dove i cittadini segnalano problemi, chiedono informazioni e condividono notizie in tempo reale. Un modello di comunicazione spontanea che negli anni ha trasformato una semplice pagina meteo in un punto di riferimento per la comunità.

Natalino Bosco non è un meteorologo professionista, ma un noto commerciante di abbigliamento, ma si è appassionato a mappe, modelli previsionali e fenomeni atmosferici, studiando e diventando una sorta di “Cassazione” del meteo. Le sue previsioni non sono fatte di isobare e anticicloni spiegati in modo accademico, ma di frasi semplici e immediate: “stendete i panni”, “trasiti i panni”, “lavatrici a tutta forza”, “ombrelli pronti”. Un linguaggio che ha reso il meteo comprensibile a tutti.

Il successo di Meteolino si basa soprattutto sulla fiducia. Molti utenti raccontano di controllare le sue previsioni prima di organizzare una gita, un matrimonio, una festa all’aperto o una giornata al mare. In alcuni casi le sue segnalazioni sono state utili anche durante emergenze meteo o incendi, dimostrando come una pagina social possa diventare uno strumento di informazione territoriale.

Meteolino è una persona comune, con una passione e una competenza costruita nel tempo, che diventa punto di riferimento per migliaia di persone. E così, tra una previsione di pioggia, una segnalazione di traffico, la foto di un cane smarrito e un avviso di incendio in collina, la pagina di Meteolino racconta ogni giorno non solo il meteo, ma anche la vita quotidiana di un territorio. Perché a volte, più che sapere la temperatura, alla gente interessa sapere semplicemente una cosa: se può stendere i panni.