Il Prof. Eugenio Barone ha consegnato alla Direttrice della Ricerca Elise Vivar l’elaborato magistrale della presidente dell’associazione «3x21 - I sogni di Saveria», simbolo di un percorso accademico e sociale senza precedenti

È arrivata fino alla Fondazione Jérôme Lejeune la tesi di laurea magistrale di Teodolinda Capocasale, intitolata «Sindrome di Down: percorso storico e ultime scoperte». A consegnare l’elaborato è stato il Prof. Eugenio Barone, ordinario di Biochimica all’Università di Roma «La Sapienza» e componente della Task Force Italiana per la Sindrome di Down, che ha incontrato la Dr.ssa Elise Vivar, Direttrice della Ricerca della Fondazione istituita per proseguire l’attività scientifica e umana del genetista francese che scoprì la trisomia 21.

Discussa nel dicembre 2019 all’Università della Calabria, la tesi ripercorre l’evoluzione storica della trisomia 21, il ruolo di Jérôme Lejeune e le più recenti acquisizioni scientifiche legate alla sindrome. Un capitolo specifico è dedicato alla trisomia libera, la condizione genetica della stessa autrice, affrontata con taglio accademico e testimonianza diretta. Quel traguardo universitario ha segnato un passaggio rilevante non soltanto per l’ateneo calabrese, ma anche sul piano culturale e sociale.

Da quell’esperienza è nato infatti un progetto associativo che ha visto protagonista la stessa Capocasale insieme alla collega Stefania Perrotta, anch’ella dottoressa magistrale in Scienze Pedagogiche con sindrome di Down. Oggi Capocasale ricopre il ruolo di educatrice all’interno dell’associazione «3x21 - I sogni di Saveria» di cui è presidente, risultando la prima rappresentante legale in Italia di un ente del Terzo Settore in questo percorso, con attività rivolte anche a creare opportunità e lavoro per i giovani del territorio. La consegna dell’elaborato alla Fondazione Jérôme Lejeune lega così un lavoro di ricerca nato in Calabria a uno dei centri di riferimento internazionali dedicati allo studio della trisomia 21, riportando al centro il dialogo tra rigore scientifico, autonomia e inclusione concreta.