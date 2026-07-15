Riparte con grande entusiasmo la stagione del Grisolia che quest’anno giocherà per la prima volta nella sua storia in Prima Categoria. La squadra dell’alto Tirreno, guidata dal Presidente Antonello Lomonaco, ha rinnovato l’aspetto societario con nuovi ingressi che daranno supporto all’opera del patron. Conferma in panchina per mister Pietro Iannazzo, artefice della vittoria dell’anno scorso. Come direttore sportivo invece è stato nominato Francesco Ramunno. L’ex attaccante è certamente uno dei più grandi conoscitori di queste categorie. In passato, dopo una vita a far gol in lungo e largo per i campi della Calabria, per lui esperienze da ds con la Digiesse PraiaTortora in Promozione, poi due campionati vinti con Rota Greca e Malvito, rispettivamente di Seconda e Prima Categoria, prima dell’ultima annata con la Luzzese, ancora in Prima Categoria. Ora per il classe 1983 la possibilità di rilanciarsi in una piazza ambiziosa come quella del Grisolia. il dirigente si sta già muovendo a tamburo battente tra riconferme e nuovi acquisti. Per quanto sia una matricola, la squadra dell’alto Tirreno, non ha alcuna intenzione di sfigurare nella nuova categoria.