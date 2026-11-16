Il bando è aperto anche ai civili con una delle lauree magistrali previste. I posti sono distribuiti tra Trasporti e Materiali, Ingegneri, Sanità e Commissariato. La selezione prevede uno scritto, senza prova orale

C’è tempo fino alle 23.59 di martedì 1° dicembre 2026 per candidarsi al concorso nazionale per 60 tenenti dell’Esercito italiano. La selezione, per titoli ed esami, è finalizzata alla nomina in servizio permanente nei ruoli normali ed è aperta anche a chi non ha mai prestato servizio militare, purché abbia la cittadinanza italiana e una delle lauree magistrali indicate nel bando o un titolo equiparato.

Come sono ripartiti i 60 posti

12 nell’Arma dei Trasporti e dei Materiali, per laureati in relazioni internazionali, economia, scienze politiche, pubbliche amministrazioni, cooperazione allo sviluppo, servizio sociale e politiche sociali, sociologia e studi europei.

23 nel Corpo degli Ingegneri. Dieci posti sono destinati a ingegneria civile, sistemi edilizi e architettura o ingegneria edile-architettura. Due posti ciascuno vanno a ingegneria meccanica, ingegneria per l’ambiente e il territorio e biologia. I sette rimanenti riguardano i profili aerospaziale, elettronico, informatico, geologico, fisico, energetico e nucleare, e biomedico.

13 nel Corpo Sanitario, di cui tre per medicina e chirurgia, sei per medicina veterinaria e quattro per farmacia e farmacia industriale.

12 nel Corpo di Commissariato, di cui nove per giurisprudenza e tre per scienze dell’economia o scienze economico-aziendali.

Requisiti e prove

Alla scadenza delle domande, chi non rientra nelle categorie militari indicate dal bando non deve aver superato il giorno del 35° compleanno. Per le categorie militari valgono limiti differenziati, fino a 40 anni in alcuni casi. L’abilitazione professionale è obbligatoria per tutti i profili sanitari e, nel Corpo degli Ingegneri, per quelli relativi a ingegneria civile, sistemi edilizi, architettura e ingegneria edile-architettura, ambiente e territorio.

La selezione comprende prove fisiche, accertamenti sanitari e attitudinali, uno scritto sulle materie del profilo scelto e la valutazione dei titoli. Per superare lo scritto occorrono almeno 18/30. Non è prevista una prova orale. I vincitori saranno nominati tenenti e avviati a un corso applicativo all’Accademia militare di Modena. All’inizio del corso dovranno sottoscrivere una ferma di cinque anni, che avrà pieno effetto dopo il superamento della formazione.

Come presentare domanda

La candidatura va inviata esclusivamente online, accedendo con Spid o Carta d’identità elettronica alla pagina del concorso sul portale del Ministero della Difesa. Le classi di laurea ammesse e le riserve di posti per ciascun profilo sono indicate nel bando. Il 5 novembre è stato pubblicato anche un avviso di rettifica.