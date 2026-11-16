Il pomeriggio di lunedì 16 novembre sarà la fascia più piovosa a Cosenza. Dopo una mattinata con nubi sparse, nel capoluogo sono attesi rovesci, anche a carattere temporalesco. La pioggia potrà proseguire a tratti nella prima parte della serata, prima di attenuarsi. La massima prevista è intorno ai 18-19 gradi.

Allerta gialla a Cosenza e sul Tirreno. Il bollettino della Protezione civile indica per lunedì una criticità ordinaria per temporali, rischio idraulico e idrogeologico sul versante tirrenico calabrese. Nella zona di allerta centro-settentrionale rientrano sia il capoluogo sia Paola, dove resta possibile qualche pioggia anche in tarda serata. L’avviso non si estende a tutta la provincia.

Più vento sullo Ionio, più fresco in Sila. A Corigliano-Rossano le piogge sono attese soprattutto nel pomeriggio, alternate a schiarite. A farsi sentire sarà il vento da ovest-sudovest, con raffiche che potranno raggiungere i 60 chilometri orari e massime intorno ai 20 gradi. A Camigliatello Silano sono invece possibili rovesci dal pomeriggio, con vento in rinforzo e temperature tra 8 e 11 gradi.

Schiarite da martedì mattina. Tra la notte e le prime ore del 17 novembre il maltempo tenderà a perdere intensità nel capoluogo. Al risveglio sono attese nubi sparse alternate a schiarite, con temperature intorno agli 11-13 gradi.