E’ tutto un nuovo Cosenza. I rossoblù continuano la crescita vista nelle ultime settimane e vincono meritatamente anche contro la Casertana nella 14^ giornata di campionato. Un 2-1 partorito nel primo tempo e gestito con qualche affanno nella ripresa. In classifica i lupi salgono ancora. Ora sono a quota 13, 11 punti nelle ultime 6. La salvezza diretta è a soli tre punti di distanza, impensabile fino a qualche settimana fa. I meriti di Coppitelli sono tanti. Quella che scende in campo è una squadra rigenerata. Il 3-4-2-1, che diventa 3-5-2 in fase difensiva, ha ormai degli equilibri consolidati.

A decidere la gara, come detto, due fiammate nei primi minuti. Prima il gol, bellissimo, di Energe. Il 10, dopo la lotta di Achour, fa partire un arcobaleno mancino che da destra si infila a sinistra, incastrato sotto l’incrocio dei pali, imparabile per De Lucia. Subito dopo un’altra azione condotta da Achour, porta al tiro Cimino. La difesa della Casertana resta ferma, sperando in un fischio dell’arbitro che non arriva, e la palla si infila in gol. L’uno due manda al tappeto i campani. Nella ripresa arriva una loro reazione con il possesso palla nella metà campo avversaria, che porta al gol di Manconi con una bellissima rovesciata. C’è da soffrire. Rizzo salva ancora sullo stesso Manconi, prima che la bandierina alzata del guardalinee annulli il più classico dei gol degli ex di Caporale. La gara si spegne dopo 6 minuti intermbinabili di recupero ed il Cosenza festeggia. Avanti con un altro mattoncino, verso la difficile strada che porta alla salvezza.