Le domande della ragione, le risposte della fede. E al centro l’uomo, punto di incontro tra ragione e fede, entrambe dono di Dio. Nella lectio magistralis pronunciata da monsignor Angelo Bagnasco all’Università della Calabria, il cardinale emerito di Genova, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha spiegato perché ragione e fede non sono realtà contrapposte, piuttosto concetti reciprocamente in relazione con la verità. «Il punto d'incontro è l'uomo – ha detto l’alto prelato - E più l’uomo usa la ragione nel porsi le domande, più si incontra la fede che dà le risposte ai grandi interrogativi, più l'uomo trova se stesso».

I giovani non abbiano paura

«Ai ragazzi – ha aggiunto monsignor Bagnasco – dico di non avere paura. Una indagine condotta a livello europeo nel periodo in cui ero presidente del Consiglio delle conferenze dei vescovi d'Europa (tra il 2016 e il 2021 ndr), ha rivelato che il sentimento prevalente nel mondo giovanile europeo era l’angoscia. Se questo è il frutto della nostra cultura, allora sarà necessario rivedere il nostro agire». Al cardinale emerito di Genova non è poi sfuggita l’importanza dell’ateneo di Arcavacata nel panorama nazionale, soprattutto nell’ambito delle ricerche sull’intelligenza artificiale, indicando la strada per costruire un rapporto sano tra uomo e macchina.

La linea di confine tra macchina e uomo

«Perché – ha affermato - il punto più critico di questo rapporto è certamente il rischio della sostituzione dell'uomo da parte della macchina, qualunque essa sia. E la macchina ha due caratteristiche che rappresentano un grave pericolo: è più veloce ed è più comoda. Su questo versante l'uomo deve accettare la sfida ma affrontarla con giusti criteri. Non quelli del comodo e veloce ma quelli di maggiore arricchimento dell’umanità». Introdotto dai saluti del rettore Gianluigi Greco, l’appuntamento è stato promosso dall’Accademia dei Due Fiumi, fondazione incline al confronto culturale ed alla formazione della persona, presieduta dal professor Giuseppe Chidichimo. L’occasione ha offerto l’opportunità per la sottoscrizione di un memorandum tra Unical e Harambee Africa International, fondazione impegnata nella valorizzazione delle potenzialità dell’Africa subsahariana, presieduta dal professor Piero Sandulli.