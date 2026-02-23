Dopo oltre 40 giorni di piogge, temporali, venti forti e mareggiate, la porta atlantica si è ufficialmente chiusa. Questo grazie all'anticiclone che ha preso nuovamente possesso del Mediterraneo bloccando le perturbazioni a latitudini più alte. Il Meteo Cosenza lo aveva già comunicato, da ieri il tempo è sensibilmente migliorato.

Sulla nostra Regione ci aspetta una settimana prettamente stabile ovunque con cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi e con bassissimo rischio di precipitazioni: questa tendenza potrebbe durare anche nei primi giorni di marzo dando così un respiro di sollievo ai terreni saturi dalle forti piogge cadute nei giorni scorsi.

Meteo Cosenza, temperature in aumento

Le temperature sono previste in generale aumento e con valori che si manterranno al di sopra delle medie stagionali: durante le ore diurne il termometro si aggirerà intorno ai 16-18°C su gran parte delle coste calabresi con punte fino ai 20°C nelle aree più interne specie Cosentine; temperature molto basse si registreranno invece nelle ore notturne con valori che si aggireranno intorno agli zero gradi nelle aree interne e possibili gelate nelle aree montuose a causa delle inversioni termiche che si andranno a creare.