I numerosi cicloni e perturbazioni che hanno interessato la Calabria, segnala il Meteo Cosenza, sembra che non ci siano mai stati. Questo grazie all'anticiclone che dal weekend scorso ha inglobato l'intera Regione apportando condizioni meteorologiche stabili ovunque e temperature miti per il periodo.

Anche nei prossimi giorni infatti il tempo si manterrà stabile su tutta la Calabria con cieli che continueranno a mantenersi soleggiati o poco nuvolosi ad eccezione di qualche nube nelle ore pomeridiane nelle aree interne (ma senza rischio di precipitazioni) e nubi basse al mattino specie lungo le aree Tirreniche. Anche le temperature rimarranno stazionarie.

Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti il termometro si aggirerà intorno ai 5°C oltre le medie stagionali e ciò vorrà dire che durante le ore diurne le temperature potranno raggiungere valori fino ai 16-17°C con picchi localmente superiori specie nelle aree più interne. Inversioni termiche invece faranno da padrone nelle ore notturne e prime ore del mattino con temperature molto basse nelle aree interne e montuose con valori che scenderanno localmente sotto gli 0°C.

Tale tendenza potrebbe durare anche nei primi giorni del mese di Marzo quando l'anticiclone continuerà ad interessare l'intera Regione e con temperature che sono previste anche in ulteriore aumento. Continuate a seguire il Meteo Cosenza per nuovi aggiornamenti sul tempo.