Come già annunciato, dal 3 agosto 2026 i vecchi Documenti d’identità cartacei cesseranno di avere valore legale e i loro possessori dovranno obbligatoriamente sostituirli con le nuove Carte d’Identià Elettroniche, così come stabilito dalla normativa europea e nazionale. Per accelerare le pratiche, l’Ufficio anagrafe del Comune di Rende ha istituito due open day per sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo in cui il personale si dedicherà solo alle Carte d’Identità.

In questi due giorni gli sportelli resteranno aperti dalle 9 alle 13. L’iniziativa è riservata ai soli residenti. Gli interessati dovranno presentarsi agli sportelli muniti della vecchia Carta d’Identità, di Tessera Sanitaria e di fototessera recente. Non è obbligatoria la prenotazione. Il costo dell’operazione è di 22 euro e 20 centesimi da pagarsi via pos.