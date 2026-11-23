Paura in autostrada tra gli svincoli di Morano Calabro e Campotenese, il grosso animale ha invaso la carreggiata e, dopo il violento impatto con una Mercedes, ha sfondato il parabrezza con le corna, sfiorando il volto del conducente. L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Castrovillari. L’animale è morto sul colpo

Momenti di grande paura nella serata di ieri lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Morano Calabro e Campotenese, dove un automobilista si è trovato improvvisamente davanti un grosso toro sulla propria corsia di marcia.

Il giovane, originario della zona, stava viaggiando a bordo della sua Mercedes in direzione Campotenese quando, nei pressi di una galleria, ha visto comparire l'animale sulla carreggiata. Inevitabile l'impatto: il toro è stato centrato in pieno e, con le proprie corna, ha sfondato il parabrezza dell'auto, arrivando pericolosamente vicino al volto del conducente.

L'urto è stato violentissimo. L'animale è morto sul colpo, mentre la vettura ha riportato danni ingenti. Il giovane automobilista ha riportato alcune ferite, ma è riuscito a uscire dall'abitacolo senza conseguenze gravi. Per lui soltanto qualche contusione e tanta paura.

A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che si sono fermati dopo aver notato la scena. Poco dopo sono intervenuti i mezzi dell'Anas, la Polizia Stradale e un'ambulanza del Suem 118. Il conducente è stato quindi trasferito all'ospedale di Castrovillari per gli accertamenti sanitari.

Tra le possibili cause della presenza del bovino in autostrada ci sarebbe un'apertura nella recinzione di protezione, attraverso la quale l'animale potrebbe essere riuscito a raggiungere la carreggiata.

L'episodio riporta l'attenzione sul problema della presenza di animali al pascolo nelle vicinanze del tracciato autostradale e sulla necessità di garantire l'integrità delle recinzioni, soprattutto lungo i tratti più esposti al rischio di attraversamenti. A diffondere la notizia è stato il sito di informazione ABM Report.