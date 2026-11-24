Un’integrazione della pensione e la possibilità di trasferirsi tra enti: sono i due interventi previsti dall’emendamento per gli ex lavoratori Lsu-Lpu depositato dalla deputata di Forza Italia Chiara Tenerini, secondo quanto annunciato da Ugl Autonomie. La proposta riguarda lo storico bacino di Lazio, Campania, Calabria, Basilicata e Puglia e deve ancora affrontare l’esame parlamentare.

Il sindacato riferisce di aver sollecitato l’iniziativa attraverso un confronto con il Ministero del Lavoro e diversi parlamentari, tra cui i senatori Maurizio Gasparri e Fausto Orsomarso. A seguire la vertenza è stato Gianvincenzo Benito Petrassi, componente della segreteria nazionale e responsabile del Dipartimento Lavoro di Ugl Autonomie.

Sul fronte previdenziale, il testo punta a riconoscere un’integrazione economica commisurata agli anni di servizio effettivamente prestati nelle attività Lsu-Lpu dal 1998. Secondo la descrizione fornita dal sindacato, la somma si aggiungerebbe alla pensione ordinaria e sarebbe destinata sia a chi è già in pensione sia a chi vi accederà in futuro.

L’obiettivo dichiarato è intervenire sulle conseguenze del vuoto contributivo relativo agli anni di sussidio. Una condizione che, denuncia Ugl Autonomie, porta alcuni lavoratori a percepire pensioni di poche centinaia di euro, nonostante il lungo servizio svolto negli enti locali.

Alla formulazione tecnico-giuridica della proposta hanno contribuito anche Luca Muzzopappa e Alessandro Desideri, che insieme a Petrassi ne hanno illustrato i contenuti.

Il secondo punto riguarda la mobilità tra enti. Il meccanismo descritto dal sindacato consentirebbe di trasferire il contributo alla stabilizzazione dall’amministrazione di provenienza a quella di destinazione, accompagnando lo spostamento del lavoratore. Ugl presenta questa misura come una risposta agli ostacoli finora incontrati dagli ex Lsu-Lpu nei trasferimenti.

Il deposito dell’emendamento segue le assemblee organizzate nelle regioni interessate. Il sindacato richiama il contributo dei dirigenti nazionali e territoriali Romolo Cozza, Giovanni Conforti, Giulio Pignataro, Oreste Valente e Gino Pettinato, con il sostegno della segretaria nazionale Ornella Petillo.

Il riconoscimento delle misure resta subordinato all’approvazione parlamentare. Ugl Autonomie annuncia che seguirà l’esame del testo e cercherà il sostegno delle forze politiche. Rimane invece aperta sui tavoli regionali e comunali la richiesta di aumento del monte ore, terzo obiettivo della vertenza.

«È una tappa fondamentale di un percorso che porteremo avanti fino al pieno riconoscimento dei diritti previdenziali e occupazionali di questi lavoratori», afferma Petrassi, richiamando una vicenda che il sindacato definisce ormai trentennale.