Prime quattro giornate messe in archivio e un campionato di Eccellenza che inizia già a delineare le prime dinamiche di gioco e di gruppo. Se in vetta la Dbr Luzzi viaggia a punteggio pieno guidando la classifica, alle sue spalle la graduatoria si presenta corta e ricca di spunti d'interesse. Tra i dati più curiosi ed emblematici di questi primi 360 minuti stagionali c'è indubbiamente quello legato alla varietà dei marcatori.

Guardare a chi va in rete non è solo una questione di statistica, ma un chiaro indizio dell'identità tattica e dello spirito di squadra: Rossanese e Trebisacce si sono distinte come le più ampie "cooperative del gol" del torneo, avendo mandato in rete ben sei giocatori diversi a testa.

Rossanese: sette gol con sei firme differenti

Attualmente terza in classifica con 7 punti e 7 reti all'attivo, la Rossanese sta dimostrando una straordinaria imprevedibilità offensiva. Di tutti i palloni spinti in fondo al sacco finora, quasi ciascuno porta un nome diverso. Un chiaro segnale di come la manovra rossoblù porti molti uomini alla conclusione senza dipendere da un unico riferimento d'attacco.

La lista dei marcatori della Rossanese evidenzia una rilevante coralità: Bauleo, Bongiorno, Casella. De Nisi. De Leon, Leirosa

Trebisacce: la forza dei "delfini" tra conferme e varietà

Stesso identico spartito per il Trebisacce. I "delfini" giallorossi, a quota 6 punti in graduatoria, contano addirittura 8 gol fatti, con 6 marcatori differenti. Anche in questo caso, la fase d'attacco premia la partecipazione collettiva e la capacità di inserimento di centrocampisti e difensori.

I sei protagonisti andati finora a segno per il Trebisacce: Bubacar, Donate, Lazarte, Leonori, Romio, Varela

Gioco collettivo contro individualismi

In un inizio di stagione in cui è ancora presto per tracciare bilanci definitivi, questo dato sottolinea un aspetto fondamentale: la forza del gruppo. Per Rossanese e Trebisacce non esiste un solo punto di riferimento là davanti su cui far gravare il peso dell'attacco. Al contrario, domina il gioco di squadra, un fattore che rende entrambe le compagini estremamente difficili da leggere e affrontare per le difese avversarie.