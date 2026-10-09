Dopo una settimana a ritmi serrati e con le gambe ancora appesantite dai 90 minuti giocati mercoledì in Coppa Italia Dilettanti, il campionato di Eccellenza non concede soste. All'orizzonte c'è già la quinta giornata, un turno che si preannuncia caldissimo e ricco di spunti d'interesse sia in testa che in coda alla classifica.

Dbr Luzzi per la fuga, insidia Morrone per la Deliese

Sguardo puntato sulla capolista Dbr Luzzi, regina solitaria del torneo a punteggio pieno e con un solo gol subito finora. La squadra di mister Magarò non ha alcuna intenzione di frenare la propria corsa, ma tra le mura amiche dovrà prestare la massima attenzione alla Reggioravagnese. Gli ospiti, feriti dal pesante 4-0 incassato a Trebisacce e in chiaro affanno in questo avvio di stagione, arriveranno nel Cosentino a caccia del riscatto e affamati di punti.

L'inseguitrice più immediata resta la sorprendente neopromossa Deliese, seconda a tre lunghezze dalla vetta. Per la truppa di mister Parentela si tratta di un test di altissimo livello: ad attenderla c'è il campo dell'altra matricola terribile, la Morrone, squadra che ha dimostrato una straordinaria solidità nelle prime quattro uscite stagionali.

Impegni interni per Rossanese, Paolana e Pro Pellaro

Alle spalle delle prime due si viaggia a ritmi elevati. Il gruppone in zona playoff viaggia a quota 7 punti e comprende Rossanese, Paolana, Pro Pellaro e la stessa Morrone.

Tra le mura amiche la Rossanese attende il Brancaleone nella trasferta più lunga del turno. Un match dal sapore particolare: i rossoblù ospiti, fanalino di coda con un solo punto conquistato finora, cercano una prova d'orgoglio sul campo di una delle candidate principali alla vittoria finale.

Gara da "tripla" e dall'esito decisamente incerto quella di Paola, dove la Paolana affronta l'Sc Soverato in uno scontro aperto a qualsiasi risultato. Deve fare molta attenzione anche la Pro Pellaro che, davanti al proprio pubblico, ospiterà un Gioiosa Ionica ferito e desideroso di risalire la china dopo un avvio con una sola vittoria all'attivo.

Dal derby della Piana allo scontro tra giallorossi

Promette gol e spettacolarità la sfida sulla carta apertissima tra Soriano Fabrizia e Trebisacce, due compagini rinnovate ma da anni protagoniste stabili del massimo torneo regionale. Si preannuncia ricco di fascino e tradizione anche il confronto tutto in tinte giallorosse tra Sersale e Isola Capo Rizzuto, con gli isolani chiamati a spingere sull'acceleratore per recuperare il terreno perso anche a causa dei due punti di penalizzazione in classifica.

Il programma si chiuderà con una delle sfide più attese del weekend: il derby della Piana tra Palmese e Virtus Rosarno. Un match delicatissimo soprattutto per la compagine rosarnese, che non può più permettersi passi falsi ed è chiamata a reagire per mettersi definitivamente alle spalle un periodo buio.

Le partite

Pro Pellaro-Gioiosa Ionica

Palmese-Virtus Rosarno

Paolana-Sc Soverato

Morrone-Deliese

Reggioroavagnese-Dbr Luzzi

Rossanese-Brancaleone

Sersale-Isola CR

Soriano Fabrizia-Trebisacce