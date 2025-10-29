Social
Eccellenza, Viscardi e il futuro del PraiaTortora: «È presto per parlare di traguardi»

L’allenatore dei tirrenici commenta il momento d’oro della squadra e il livello del torneo: «Campionato equilibrato. Lo Stilomonasterace mi ha impressionato, il Trebisacce è organizzato e competitivo».

29 ottobre, 2025
dilettanti · calcio · Praia a Mare · tortora
Francesco Roberto Spina
Pirossigeno Cosenza, il il derby è tuo! In Coppa Divisione Futura battuta 3-1

I rossoblù superano in trasferta i reggini grazie alla doppietta di un ispirato Marcelinho e al lampo iniziale di Lo Cicero. Prosegue il cammino dei lupi nella Coppa della Divisione
Redazione
Pirossigeno Cosenza, il il derby è tuo! In Coppa Divisione Futura battuta 3-1
Corigliano Rossano, il “Brillia” riapre dopo il restyling. Stasi: «Primo passo per restituire un impianto moderno»

Dopo oltre due anni di lavori, taglio del nastro per il rinnovato “Città di Corigliano”. Il sindaco annuncia nuovi interventi, mentre monta il dibattito sul futuro della pista d’atletica
Francesco Roberto Spina
Corigliano Rossano, il “Brillia” riapre dopo il restyling. Stasi: «Primo passo per restituire un impianto moderno»
Coppa Italia Dilettanti, il blitz della Paolana ad Altomonte arriva al 92’. Andreoli: «Vittoria che conforta»

Un gol di De Luca alla scadere regala ai tirrenici l’andata dei quarti. Soddisfatto il tecnico: «Bravi fino alla fine e giustamente siamo stati premiati»
Franco Sangiovanni
Coppa Italia Dilettanti, il blitz della Paolana ad Altomonte arriva al 92’. Andreoli:\u00A0«Vittoria che conforta»\n

L'intesa tra il Comune di Cosenza e la Consulta Intertcultura

29 ottobre 2025
Ore 15:16
29 ottobre 2025
Ore 16:00
Il professore Altimari saluta l'Unical: il decano dei professori dell'Ateneo in pensione dal 1° novembre

28 ottobre 2025
Ore 16:27
Spataro: «Caruso non esulti, De Cicco a Cosenza vale il 13% da solo»

Il capogruppo di Forza Italia a Palazzo dei Bruzi analizza il voto delle Regionali, si mette a disposizione del partito per la Provincia e sul rimpasto di giunta è certo: «Ci sarà la rivoluzione voluta dal circolo del Pd». Poi l’auspicio per le amministrative: «Mario Occhiuto torni a finire il lavoro»

27 ottobre 2025
Ore 16:18
Il professore Altimari saluta l'Unical: il decano dei professori dell'Ateneo in pensione dal 1° novembre

28 ottobre 2025
Ore 16:27
Spataro: «Caruso non esulti, De Cicco a Cosenza vale il 13% da solo»

Il capogruppo di Forza Italia a Palazzo dei Bruzi analizza il voto delle Regionali, si mette a disposizione del partito per la Provincia e sul rimpasto di giunta è certo: «Ci sarà la rivoluzione voluta dal circolo del Pd». Poi l’auspicio per le amministrative: «Mario Occhiuto torni a finire il lavoro»

27 ottobre 2025
Ore 16:18
L'intesa tra il Comune di Cosenza e la Consulta Intertcultura

29 ottobre 2025
Ore 15:16
29 ottobre 2025
Ore 16:00
Il professore Altimari saluta l'Unical: il decano dei professori dell'Ateneo in pensione dal 1° novembre

28 ottobre 2025
Ore 16:27
Spataro: «Caruso non esulti, De Cicco a Cosenza vale il 13% da solo»

Il capogruppo di Forza Italia a Palazzo dei Bruzi analizza il voto delle Regionali, si mette a disposizione del partito per la Provincia e sul rimpasto di giunta è certo: «Ci sarà la rivoluzione voluta dal circolo del Pd». Poi l’auspicio per le amministrative: «Mario Occhiuto torni a finire il lavoro»

27 ottobre 2025
Ore 16:18
L'intesa tra il Comune di Cosenza e la Consulta Intertcultura

29 ottobre 2025
Ore 15:16
29 ottobre 2025
Ore 16:00
Coppa Italia Dilettanti, sorridono DB Rossoblù Luzzi e Virtus Rosarno: i risultati dei quarti d’andata

La Paolana sbanca il campo dell'Altomonte in pieno recupero. Pirotecnico 3-2 tra Deliese e Val Gallico
Vincenzo Primerano
Coppa Italia Dilettanti, sorridono DB Rossoblù Luzzi e Virtus\u00A0Rosarno: i risultati dei quarti d’andata\n
Il successore di Tudor

Juventus, Spalletti sarà il nuovo allenatore: oggi la firma

Per l'ex ct dell'Italia contratto fino a giugno con opzione
Redazione
Juventus, Spalletti sarà il nuovo allenatore: oggi la firma\n
11 in campo

Serie B, Bisoli a LaC: «Quattro squadre sono fuori categoria, ma nel complesso il livello si è abbassato»

Durante l’ultima puntata di 11 in campo, l’allenatore ha parlato anche del suo passato alla guida del Cosenza: «Porto nel cuore quella salvezza storica»
Vincenzo Primerano
Serie B, Bisoli a LaC: «Quattro squadre sono fuori categoria, ma nel complesso il livello si è abbassato»\n
L’annuncio

Promozione A, scossone in casa Scalea: si dimette il direttore sportivo Antonio Passalacqua

L'annuncio è arrivato poche ore fa, con lo stesso ds che finora era stato l'anima trainante di questa compagine che adesso deve guardarsi intorno
Vincenzo Primerano
Promozione A, scossone in casa Scalea: si dimette il direttore sportivo\u00A0Antonio Passalacqua\n
outsider gialloblù

Promozione A, la matricola Kratos Bisignano in zona play-off. Surace: «Il pari con lo Scalea ci serve come esperienza»

L'attaccante è rientrato a calcare i campi dopo un fastidioso infortunio: «Adesso sto bene, mi manca solo il gol ma arriverà presto»
Vincenzo Primerano
Promozione A, la matricola Kratos Bisignano in zona play-off. Surace: «Il pari con lo Scalea ci serve come esperienza»\n
Gli incroci

Coppa Italia Dilettanti, si gioca l'andata dei quarti: la Paolana in casa dell'Altomonte, c'è anche Deliese-Val Gallico

La DB Rossoblù Luzzi ospiterà l'Isola Capo Rizzuto di mister Gregorace mentre la Virtus Rosarno attende il Gioiosa Ionica di Logozzo. Ecco il programma completo
Vincenzo Primerano
Coppa Italia Dilettanti, si gioca l'andata dei quarti: la Paolana in casa dell'Altomonte, c'è anche Deliese-Val Gallico\n
I migliori di giornata

Promozione A, Puscas e Bertucci illuminano l’attacco, Michelutti protagonista tra i pali: la Top 11 di LaC

Tra i protagonisti anche Olivieri e Brandalisse, decisivi nei successi di Corigliano e Plm Morrone. Ecco la formazione ideale del settimo turno
Francesco Roberto Spina
Promozione A,\u00A0Puscas e Bertucci illuminano l’attacco, Michelutti\u00A0protagonista\u00A0tra i pali: la Top 11 di LaC\n
Vittoria netta

Pallavolo, il Corigliano Volley travolge la Gupe: 3-0 e punteggio pieno in Serie B maschile

La squadra jonica domina il match terza giornata, mostrando compattezza e crescita di gruppo. D’Amico elogia i ragazzi e il pubblico, mentre l’allenatore ospite riconosce la superiorità dei padroni di casa
Redazione Sport
Pallavolo, il Corigliano Volley travolge la Gupe: 3-0 e punteggio pieno in Serie B maschile\n
i migliori

Eccellenza, Lavecchia guida la Palmese e Castro incanta il Trebisacce: ecco la Top 11 di LaC

Nel successo della DB Rossoblù Luzzi spiccano il portiere D'Amato e Percia Montani. D'Orta si conferma jolly per il Bocale. Ecco la formazione ideale del settimo turno secondo la nostra redazione
Vincenzo Primerano
Eccellenza, Lavecchia guida la Palmese e Castro incanta il Trebisacce: ecco la Top 11 di LaC\n
Manita giallorossa

Eccellenza, il Trebisacce non si ferma più e infila la quinta vittoria di fila. Malucchi: «Dobbiamo solo viaggiare spensierati»

I giallorossi battono anche il Brancaleone e volano al secondo posto. Il tecnico: «La continuità del progetto per me è fondamentale. Merito della società e del ds Rugiano»
Vincenzo Primerano
Eccellenza, il Trebisacce non si ferma più e infila la quinta vittoria di fila. Malucchi: «Dobbiamo solo viaggiare spensierati»\n
Seconda Categoria

Il Grisolia punta in alto: gli altotirrenici a punteggio pieno nel loro girone

Sabato è arrivata la terza vittoria consecutiva in tre partite per la squadra del piccolo centro: una rimonta storica per 5-2 contro il blasonato Belvedere

Redazione Sport
Il Grisolia punta in alto: gli altotirrenici a punteggio pieno nel loro girone
Promozione

La PLM Morrone balla il tango e con super Brandalisse ne fa 3 al Bisignano

I granata rifilano 3 gol al Bisignano nella 7^ giornata di campionato e sono subito dietro le battistrada. Grande protagonista Brandalisse Perez che fa 2 gol

Alessandro Storino
La PLM Morrone balla il tango e con super Brandalisse ne fa 3 al Bisignano
Buona la prima

Eccellenza, la Dbr Luzzi vince e si rilancia. Buon esordio per Magarò: «Dobbiamo abituarci a gestire il vantaggio»

Finisce 1-0 la partita con gol decisivo di Percia Montani. Nella ripresa D'Amato para un calcio di rigore a Luis Simigliani

Vincenzo Primerano
Eccellenza, la Dbr Luzzi vince e si rilancia. Buon esordio per Magarò: «Dobbiamo abituarci a gestire il vantaggio»
Dilettanti

Eccellenza Calabria, il Praiatortora rallenta. Il Trebisacce vola al secondo posto: i risultati del settimo turno

La capolista fermata sullo 0-0 casalingo dallo Stilomonasterace. Balzo in avanti del delfini giallorossi che battono 3-1 il Brancaleone. Vittorie scaccia crisi per Rossanese e DB Rossoblù. Ecco la classifica
Redazione
Eccellenza Calabria, il Praiatortora rallenta. Il Trebisacce vola al secondo posto: i risultati del settimo turno\n
Basket

Cosenza straripante nel derby con Catanzaro: 103-71 al PalaPirossigeno

Grande prestazione dei rossoblù nella ripresa dopo un avvio complicato. Guzzo protagonista con 26 punti, ma il DS Lorenzi avverte: «Serve più cattiveria».
Redazione
Cosenza straripante nel derby con Catanzaro: 103-71 al PalaPirossigeno
Successo esterno

Pallanuoto Serie A1 femminile, Smile Cosenza corsara a Padova: le rossoblù vincono 12-10

Le ragazze di mister Longo conquistano tre punti pesanti grazie a un primo tempo autoritario e alla capacità di gestire il vantaggio nonostante il ritorno delle locali
Redazione Sport
Pallanuoto Serie A1 femminile, Smile Cosenza corsara a Padova: le rossoblù vincono 12-10\n
Calcio a 5

Serie A2 di Futsal, terza giornata: la Blingink Soverato festeggia la prima vittoria, l’Acri strappa un punto in Sicilia

Nel girone D una vittoria e un pareggio per le calabresi, con i soveratesi che battono il Regalbuto 8-6, cosentini raggiunti sul 4-4 dal Piazza Armerina
Francesco Roberto Spina
Serie A2 di Futsal, terza giornata: la Blingink Soverato festeggia la prima vittoria, l’Acri strappa un punto in Sicilia\n
In pista

Dalla Calabria al volante della Ferrari in Formula Uno, il sogno di Fuoco è realtà: «Una giornata davvero speciale»

Nonostante la ventesima posizione, è forte l’emozione del pilota di Cariati: «Tornare al volante di una Ferrari a 16 anni dall’ultimo italiano è qualcosa che mi riempie d’orgoglio»
Francesco Roberto Spina
Dalla Calabria al volante della Ferrari in Formula Uno, il sogno di Fuoco è realtà:\u00A0«Una giornata davvero speciale»\n
Calcio a 5

Serie A futsal, prima gioia per la Pirossigeno Cosenza: battuto 5-2 il Mantova

Nel quinto turno la squadra di Paniccia trova il primo successo stagionale. Al PalaPirossigeno gara convincente contro il Saviatesta, con i lupi trascinati dal pubblico e dalle reti di Marcelinho, Bissoni, Trentin, Everton e Lo Cicero
Redazione Sport
Serie A futsal, prima gioia per la Pirossigeno Cosenza: battuto 5-2 il Mantova\n
PROMOZIONE A

Plm Morrone, mister Lorenzo Stranges e il cruccio del vantaggio: «Ci manca la cattiveria per ambire al salto»

I cosentini dimostrano carattere ma faticano a blindare i risultati in trasferta. L’analisi del tecnico non concede attenuanti e indica la via da seguire per il balzo nella categoria superiore
Franco Sangiovanni
Plm\u00A0Morrone, mister Lorenzo Stranges\u00A0e il cruccio del vantaggio: «Ci manca la cattiveria per ambire al salto»\n
