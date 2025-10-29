Eccellenza, Viscardi e il futuro del PraiaTortora: «È presto per parlare di traguardi»
L’allenatore dei tirrenici commenta il momento d’oro della squadra e il livello del torneo: «Campionato equilibrato. Lo Stilomonasterace mi ha impressionato, il Trebisacce è organizzato e competitivo».
Il capogruppo di Forza Italia a Palazzo dei Bruzi analizza il voto delle Regionali, si mette a disposizione del partito per la Provincia e sul rimpasto di giunta è certo: «Ci sarà la rivoluzione voluta dal circolo del Pd». Poi l’auspicio per le amministrative: «Mario Occhiuto torni a finire il lavoro»
La squadra jonica domina il match terza giornata, mostrando compattezza e crescita di gruppo. D’Amico elogia i ragazzi e il pubblico, mentre l’allenatore ospite riconosce la superiorità dei padroni di casa
La capolista fermata sullo 0-0 casalingo dallo Stilomonasterace. Balzo in avanti del delfini giallorossi che battono 3-1 il Brancaleone. Vittorie scaccia crisi per Rossanese e DB Rossoblù. Ecco la classifica
Nel quinto turno la squadra di Paniccia trova il primo successo stagionale. Al PalaPirossigeno gara convincente contro il Saviatesta, con i lupi trascinati dal pubblico e dalle reti di Marcelinho, Bissoni, Trentin, Everton e Lo Cicero