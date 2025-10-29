L'intesa tra il Comune di Cosenza e la Consulta Intertcultura

Il volto dell’informazione del network LaC ha discusso questa mattina la sua tesi incentrata sui linguaggi dei nuovi media. Gli auguri dell’editore Maduli: «Professionista preparata che approfondisce e non si ferma mai»
L’allenatore dei tirrenici commenta il momento d’oro della squadra e il livello del torneo: «Campionato equilibrato. Lo Stilomonasterace mi ha impressionato, il Trebisacce è organizzato e competitivo».
Il capogruppo di Forza Italia a Palazzo dei Bruzi analizza il voto delle Regionali, si mette a disposizione del partito per la Provincia e sul rimpasto di giunta è certo: «Ci sarà la rivoluzione voluta dal circolo del Pd». Poi l’auspicio per le amministrative: «Mario Occhiuto torni a finire il lavoro»
Tra Rose e San Pietro in Guarano la riscoperta dell’impianto di produzione di energia idroelettrica costruito dai contadini sotto la guida di don Carlo De Cardona agli inizi del novecento. Una storia di emancipazione sociale intrecciata al rilancio del patrimonio ambientale e naturalistico di questi luoghi
A un anno dalla firma dell’accordo di collaborazione tra il sindaco Franz Caruso e il presidente Ibrahima Deme Diop, la consigliera comunale Alessandra Bresciani illustra il lavoro svolto e i progetti ancora in cantiere
La struttura di 5mila metri pensata per le imprese di avanguardia sulle nuove tecnologie. Il rettore Leone: «Un passo concreto per la costruzione di un ecosistema capace di mettere in rete competenze, risorse e idee»
All’Oktoberfest Calabria un evento speciale di inclusione e beneficenza: protagonisti i ragazzi della Trattoria Affavorì, che hanno cucinato i “Maccabuoni” per sostenere i progetti solidali de La Terra di Piero
Orgoglio Calabria Excellent: il socio fondatore Pietro Giovanni Tangari premiato a Napoli con il prestigioso riconoscimento del Gran Premio Internazionale di Venezia. «Lo dedico alla mia terra e ai miei collaboratori»
Siglato l’accordo tra l’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e il Comune. Il sindaco Stasi: «Dopo 27 anni di attesa restituiamo alla città una struttura strategica per l’economia del mare»