Societa
L'intesa tra il Comune di Cosenza e la Consulta Intertcultura

La consigliera Alessandra Bresciani illustra i particolari dell'intesa sottoscritta tra il Comune di Cosenza e la Consulta Intercultura

29 ottobre, 2025
L'elenco

I migliori ristoranti di Amantea, San Lucido, Paola e Fuscaldo: dalle specialità di pesce ai piatti tipici locali

Redazione
I migliori ristoranti di Amantea, San Lucido, Paola e Fuscaldo: dalle specialità di pesce ai piatti tipici locali
Giornata speciale

Francesca Lagoteta, dalla tv alla laurea: nuovo traguardo per la giovane giornalista

Il volto dell’informazione del network LaC ha discusso questa mattina la sua tesi incentrata sui linguaggi dei nuovi media. Gli auguri dell’editore Maduli: «Professionista preparata che approfondisce e non si ferma mai»
Francesco Graziano
Francesca Lagoteta, dalla tv alla laurea: nuovo traguardo per la giovane giornalista
La sinergia

Cosenza e Bolzano viaggiano insieme a bordo dei treni: nasce il Food Express del Made in Italy

Lo scopo dell’iniziativa, promossa dalle Camere di Commercio di Cosenza e Bolzano, è quello di raccontare l’Italia che unisce Nord e Sud attraverso sapori, cultura e identità condivisa
Redazione
Cosenza e Bolzano viaggiano insieme a bordo dei treni: nasce il Food Express del Made in Italy\n
Su il sipario

“L’Altro Teatro” unisce Cosenza e Unical: nasce una stagione condivisa tra il Rendano e il Tau

Presentato al Comune di Cosenza il nuovo cartellone 2025-2026, frutto della collaborazione tra il Teatro Alfonso Rendano e il Teatro Auditorium dell’Università della Calabria
Patrizia De Napoli
“L’Altro Teatro” unisce Cosenza e Unical: nasce una stagione condivisa tra il Rendano e il Tau

Halloween

Fuscaldo diventa Hogwarts: il borgo si trasforma in una scuola di magia per Halloween

Il 31 ottobre il borgo del Tirreno cosentino si trasforma nel castello dei maghi. Giochi, spettacoli, burrobirra e tanta fantasia
Redazione
Fuscaldo diventa Hogwarts: il borgo si trasforma in una scuola di magia per Halloween
La ricorrenza

Acri celebra oggi Sant’Angelo, patrono della città: fede, miracolo e tradizione

La città cosentina rende omaggio al frate cappuccino canonizzato nel 2017 da Papa Francesco. Scuole chiuse, messa solenne e la tradizionale fiera
Francesco Roberto Spina
Acri celebra oggi Sant’Angelo, patrono della città: fede, miracolo e tradizione\n
Il giorno dei morti

Cosenza, celebrazioni e indulgenze plenarie per il 1° e 2 novembre al Cimitero

Messe alla Cappella del SS. Salvatore con l’Arcivescovo Checchinato e possibilità di ottenere l’indulgenza plenaria per i defunti
Redazione
Cosenza, celebrazioni e indulgenze plenarie per il 1° e 2 novembre al Cimitero
Societa

Meteo, arrivano le piogge di Halloween. Da domani maltempo su tutta la regione

Nuova perturbazione in arrivo: attesi accumuli fino a 100 millimetri tra Reggio, Catanzaro e Crotone.
Salvatore Lia
Meteo, arrivano le piogge di Halloween. Da domani maltempo su tutta la regione
Venticinque anni dopo

Alla Camera dei Deputati la commemorazione di Riccardo Misasi

Oggi nella Sala della Lupa, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un incontro per ricordare l’ex ministro e figura centrale della Democrazia Cristiana.
Redazione
Alla Camera dei Deputati la commemorazione di Riccardo Misasi
Societa

La centrale che illuminò le menti e la fede che smosse le montagne

Tra Rose e San Pietro in Guarano la riscoperta dell’impianto di produzione di energia idroelettrica costruito dai contadini sotto la guida di don Carlo De Cardona agli inizi del novecento. Una storia di emancipazione sociale intrecciata al rilancio del patrimonio ambientale e naturalistico di questi luoghi 

Salvatore Bruno
La centrale che illuminò le menti e la fede che smosse le montagne
L’abbraccio tra i Popoli

Il modello Cosenza nell’integrazione degli stranieri: ecco come opera la Consulta Intercultura | VIDEO

A un anno dalla firma dell’accordo di collaborazione tra il sindaco Franz Caruso e il presidente Ibrahima Deme Diop, la consigliera comunale Alessandra Bresciani illustra il lavoro svolto e i progetti ancora in cantiere
Patrizia De Napoli
Il modello Cosenza nell’integrazione degli stranieri: ecco come opera la Consulta Intercultura | VIDEO\n
Il salvataggio

Monterosso Calabro, operaio cade in un crepaccio: interviene l’elisoccorso

Decisivo il ruolo svolto dai vigili del fuoco che hanno sistemato il malcapitato su una barella, poi agganciata ad alcune funi
Redazione
Monterosso Calabro, operaio cade in un crepaccio: interviene l’elisoccorso
Centro storico

Unical e Comune insieme per rilanciare il cuore di Cosenza

In Commissione attività produttive presentati i risultati del Cosenza Open Incubator e il programma di eventi “E-Venti”
Redazione
Unical e Comune insieme per rilanciare il cuore di Cosenza\n
Taglio del nastro

Ospiterà aziende innovative, startup e centri dedicati alla sostenibilità: l’Unical inaugura il Palazzo dell’Innovazione

La struttura di 5mila metri pensata per le imprese di avanguardia sulle nuove tecnologie. Il rettore Leone: «Un passo concreto per la costruzione di un ecosistema capace di mettere in rete competenze, risorse e idee»
Redazione Attualità
Ospiterà aziende innovative, startup e centri dedicati alla sostenibilità: l’Unical inaugura il Palazzo dell’Innovazione\n
Volontariato e salute

Riconfermata Luigina alla guida della LILT di Cosenza: «Un esempio di impegno, cuore e responsabilità»

La riconferma voluta dal presidente Gianfranco Filippelli premia anni di dedizione e umanità. La vicepresidente del Consiglio comunale di Rende, Stefania Galassi: “Una guida preziosa per la comunità”
Redazione
Riconfermata Luigina alla guida della LILT di Cosenza: «Un esempio di impegno, cuore e responsabilità»
La celebrazione

Cosenza celebra il 4 Novembre: cerimonia per l’Unità Nazionale e le Forze Armate in Piazza della Vittoria

Lunedì 4 novembre alle ore 11 la città onora i Caduti con la Fanfara dei Bersaglieri, l’alza bandiera e la deposizione della corona alla presenza delle autorità
Redazione
Cosenza celebra il 4 Novembre: cerimonia per l’Unità Nazionale e le Forze Armate in Piazza della Vittoria
Sicurezza e partecipazione

Zumpano, presentato il nuovo Piano Comunale di Protezione Civile: partecipazione e visione condivisa per la sicurezza del territorio

Sala gremita al Museo di Arte Sacra per la presentazione del Piano Comunale di Protezione Civile. Il sindaco Fabiano: “Da quattro anni lavoriamo per una Protezione Civile solida e condivisa”
Redazione
Zumpano, presentato il nuovo Piano Comunale di Protezione Civile: partecipazione e visione condivisa per la sicurezza del territorio
Le previsioni

Meteo Cosenza, due giorni di tempo gradevole. Poi di nuovo pioggia e vento

Stop ai temporali a venerdì. Nel weekend la perturbazione interesserà soprattutto le aree joniche e interne della regione
Salvatore Lia
Meteo Cosenza, due giorni di tempo gradevole. Poi di nuovo pioggia e vento
TRAGUARDO VICINO

Unical, il Prof. Francesco Altimari saluta e va in pensione: «Conserviamo la bellezza delle lingue» | VIDEO

Il decano dei docenti dell’Ateneo terminerà la propria esperienza lavorativa fra i cubi il 1° novembre prossimo: «Bisogna insegnare l’albanese nelle scuole»
Francesco La Luna
Unical, il Prof. Francesco Altimari saluta e va in pensione: «Conserviamo la bellezza delle lingue» | VIDEO
Solidale convivialità

Successo per la serata solidale all’Oktoberfest Calabria con La Terra di Piero e la Trattoria Affavorì

All’Oktoberfest Calabria un evento speciale di inclusione e beneficenza: protagonisti i ragazzi della Trattoria Affavorì, che hanno cucinato i “Maccabuoni” per sostenere i progetti solidali de La Terra di Piero
Redazione
Successo per la serata solidale all’Oktoberfest Calabria con La Terra di Piero e la Trattoria Affavorì
Eccellenze calabresi

Il maestro pizzaiolo Pietro “Pedro’s” Tangari insignito del Sigillo del Leone d’Oro per l’enogastronomia

Orgoglio Calabria Excellent: il socio fondatore Pietro Giovanni Tangari premiato a Napoli con il prestigioso riconoscimento del Gran Premio Internazionale di Venezia. «Lo dedico alla mia terra e ai miei collaboratori»
Redazione
Il maestro pizzaiolo Pietro “Pedro’s” Tangari insignito del Sigillo del Leone d’Oro per l’enogastronomia
Protesta in Comune

Caos al cimitero di Cosenza, l’opposizione attacca: «Amministrazione assente e pretese illegittime sul canone delle luci votive»

File interminabili e pagamenti in contanti. I consiglieri di minoranza denunciano: «Disorganizzazione e pretese illegittime sui cittadini»
Redazione
Caos al cimitero di Cosenza, l’opposizione attacca: «Amministrazione assente e pretese illegittime sul canone delle luci votive»
Pesca e sviluppo locale

Corigliano-Rossano, firmata la concessione trentennale del Mercato Ittico: «Una svolta storica per la città e la filiera della pesca»

Siglato l’accordo tra l’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e il Comune. Il sindaco Stasi: «Dopo 27 anni di attesa restituiamo alla città una struttura strategica per l’economia del mare»
Redazione
Corigliano-Rossano, firmata la concessione trentennale del Mercato Ittico: «Una svolta storica per la città e la filiera della pesca»
Culto

Cosenza capofila per la libertà religiosa: la Carta Cosenza arriva al Senato

Giovedì 30 ottobre a Roma la proclamazione ufficiale della Carta Cosenza. La Commissione Cultura comunale guida il percorso verso una legge nazionale sulla libertà di credo.
Redazione
Cosenza capofila per la libertà religiosa: la Carta Cosenza arriva al Senato
