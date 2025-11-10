Il Comune di Castrolibero ha consegnato una targa al merito a Giovanni Buongiorno, giovane campione del mondo di Surf Casting con la Nazionale Italiana Under 16, vincitrice dei mondiali disputati a Peñíscola (Spagna).

Durante la cerimonia, la consigliera con delega a Giovani e Sport Annamaria Buono ha dichiarato: «La valorizzazione dei nostri talenti è uno dei punti cardine della nostra concezione di guardare al futuro» – ha dichiarato – «Riconoscere il merito dei nostri ragazzi significa investire nella fiducia e nella crescita della comunità. Ogni successo individuale diventa una vittoria collettiva, un esempio concreto di ciò che la determinazione e la passione possono costruire».

Il consigliere Aldo Figliuzzi ha poi aggiunto: «La nostra Amministrazione ha incentrato sin da subito il suo operato sulla valorizzazione dei giovani talenti del territorio, che con il loro esempio diventano volano di speranza per una generazione che vuole emergere e far sentire la propria voce».

Alla consegna della targa erano presenti anche il sindaco Orlandino Greco, il presidente del Consiglio comunale Angelo Gangi, l’assessora alla cultura Nicoletta Perrotti e l’assessora ai servizi demografici Raffaella Ricchio, che ha donato al giovane atleta il volume “La storia di Castrolibero”. Figliuzzi ha poi concluso: «Premiare i nostri giovani è sempre una grande emozione: lo sport è un’amplificazione della vita che ci rende liberi e più speranzosi verso il nostro divenire».

Visibilmente emozionato, Giovanni Buongiorno ha ringraziato per il riconoscimento, sottolineando l’importanza della passione e della costanza: «Ho iniziato con entusiasmo questa disciplina e ogni giorno cerco di andare avanti mettendoci tutta la mia passione. La pesca è uno sport che richiede pazienza e una grande dose di determinazione». Il riconoscimento conferito a Giovanni Buongiorno celebra non solo un traguardo sportivo di rilievo internazionale, ma anche l’impegno, la forza e la tenacia di un giovane castroliberese che ha reso orgogliosa l’intera comunità.