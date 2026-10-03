I rossoblù dominano il primo tempo, chiuso sul 5-1, e conquistano una vittoria netta nella quarta giornata. Cosenza resta secondo a due punti dal Sulmona
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La Pirossigeno Cosenza cala il settebello e torna da Roma con tre punti pesanti. Nella quarta giornata del campionato di Serie A2 Elite di calcio a 5, i rossoblù superano 7-3 l’Eur al Pala To Live al termine di una gara dominata soprattutto nel primo tempo.
Dopo il vantaggio dei padroni di casa firmato Lombardino, la formazione di Daniel Ibañes reagisce con autorità e ribalta completamente la partita. Tonidandel firma il pareggio, poi Mancuso realizza una doppietta, mentre Adornato e Salamone contribuiscono al parziale che manda i calabresi all’intervallo avanti 5-1.
Nella ripresa l’Eur prova a rientrare in partita ancora con Lombardino, ma la Pirossigeno mantiene il controllo e respinge il tentativo di rimonta. Fellipe Mello firma il sesto gol rossoblù, poi Verardi mette a segno la sua prima rete in campionato. Nel finale Benaba accorcia nuovamente le distanze, fissando il risultato sul definitivo 3-7.
Per la Pirossigeno Cosenza da segnalare la doppietta di Mancuso, mentre completano il tabellino Tonidandel, Adornato, Salamone, Fellipe Mello e Verardi. Con questa vittoria i rossoblù consolidano il secondo posto in classifica e restano a due punti dal Sulmona, capolista a punteggio pieno.