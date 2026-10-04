La squadra di mister Marra si aggiudica il derby calabrese della sesta giornata di Serie D e blinda il terzo posto: decidono Marsico nel primo tempo e il sigillo nella ripresa del subentrato Castro. Prima battuta d'arresto stagionale per i tirrenici

Continua a volare alto, con entusiasmo e fame di risultati, la Vibonese. La compagine rossoblù esce vittoriosa e sorridente anche dalla sesta giornata del campionato di Serie D (girone I), imponendosi per 2-0 nello stadio di casa "Luigi Razza" ed evidenziando una solida continuità che le permette di consolidare il terzo posto in classifica.

Un derby calabrese intenso e ricco di spunti contro la neopromossa Praiatortora, fino a questo momento imbattuta. La formazione guidata da mister Marra è riuscita a infliggere la prima battuta d'arresto stagionale ai tirrenici, conquistando al contempo il terzo successo consecutivo senza subire nemmeno una rete.

Primo tempo: la sblocca Marsico

Mister Marra si affida al consueto assetto tattico con la difesa a tre formata da D'Onofrio, D'Agata e Bertolo; in mezzo al campo la regia e la grinta sono affidate a capitan Cerutti e Ledesma, mentre il peso dell'attacco grava sul tridente Rioko-Marsico-Cosendrey con il supporto costante di Semenzin. Sul fronte opposto, il Praiatortora risponde schierando in avanti il trio Francisco-Franchi-Petrone.

L'avvio di gara è di marca rossoblù. Dopo appena due minuti di gioco Cess sfonda sulla corsia di destra e scodella un pallone morbido a centro area: Rioko tenta l'incornata ma manca l'impatto con la sfera per una questione di centimetri. Al 6' arriva un'altra nitida palla gol, sempre orchestrata a destra da Semenzin: il pallone perviene a Marsico che controlla rapidamente ed esplode un velenoso rasoterra, infranto solo dal palo.

Erano soltanto le prove generali del vantaggio. Al 12' pt, infatti, la pressione di casa dà i suoi frutti: palla gestita all'interno dell'area dal bomber argentino Marsico, che non ci pensa due volte e scaglia una conclusione potente trafiggendo l'estremo difensore ospite.

Il gol permette alla Vibonese di gestire la contesa con maggiore serenità, ma il Praiatortora dimostra grande maturità mantenendo la lucidità e attendendo con pazienza il momento opportuno per colpire. L'occasione d'oro per i tirrenici arriva al 22' pt: imbucata centrale per Franchi che, complice un'incertezza difensiva dei padroni di casa, si ritrova solo davanti al portiere, senza però riuscire a trovare la stoccata vincente. Al 38' pt gli ospiti riescono persino a trovare la rete dell'1-1 con una splendida punizione di capitan Petrone che toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali, ma il direttore di gara annulla la marcatura per un'irregolarità nell'esecuzione del calcio piazzato.

Secondo tempo: Castro chiude i giochi

Come prevedibile, l'avvio della ripresa vede un Praiatortora aggressivo e fortemente proiettado in avanti. All'8' st la squadra di Viscardi sfiora il pari con un bel diagonale di Franchi all'interno dell'area: De Simone deve superarsi e allungarsi per deviare il pallone in calcio d'angolo.

Superata la fiammata ospite, la Vibonese torna a farsi vedere in avanti. Al 18' st Rioko prova ad approfittare di un posizionamento errato di Romagnoli fuori dai pali, ma la sua conclusione perde efficacia; poco dopo è Semenzin a scagliare un diagonale potente dal lato sinistro, costringendo ancora una volta il portiere avversario alla deviazione in corner. Il Praiatortora replica al 26' st con un'incursione di Francisco, la cui conclusione sul secondo palo sfila di pochissimo a lato.

Al 34' st arriva il colpo definitivo che manda i titoli di coda sul match. Grande azione della Vibonese lungo la fascia destra e traversone teso al centro, dove si fa trovare pronto il neoentrato Castro: zampata vincente che supera Romagnoli e vale il 2-0. I rossoblù festeggiano così insieme al proprio pubblico un successo pesante che conferma il momento magico del gruppo di mister Marra.

Il tabellino

VIBONESE: De Simone; D'Onofrio, D'Agata (20' st Mirashi), Bertolo; Cess, Cerutti, Ledesma, Semenzin (40' st Barile); Rioko (20' st Piriz), Marsico (40' st Spanò), Cosendrey (20' st Castro). A disp.: Simeoli, Malafronte, Moises, Varone. All.: Marra.

PRAIATORTORA: Romagnoli; Candelma, Musumeci (7' st Puoli), Pantano, Gonzalez; Marino (22' st Puntoriere), Heredia, Liano; Francisco, Petrone, Franchi. A disp.: Bonfanti, Strumia, Misiano, Russo, Vasconcellos, Borgo, Sacko. All.: Viscardi.

ARBITRO: Giovanni Moro di Novi Ligure (Assistenti: Giovanni Ruocco di Brescia e Antonello Masciello di Ravenna).

MARCATORI: 12' pt Marsico (V), 34' st Castro (V).

NOTE: Ammoniti: Cerutti (V), Petrone (P), Candelma (P), Francisco (P). Angoli: 4-3 per la Vibonese. Recupero: 1' pt-4' st