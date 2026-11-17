Il riconoscimento è stato conferito sabato 14 novembre a Soverato, durante il Gran Galà dello Sport 2026. Francesco Manna ha ringraziato il CONI Calabria e gli organizzatori a nome della società

La Smile Cosenza Pallanuoto ha ricevuto il Premio speciale del CONI Calabria per la conquista della LEN Conference Cup. La premiazione si è svolta sabato 14 novembre a Soverato, durante il Gran Galà dello Sport 2026.

Con il riconoscimento, il CONI regionale ha voluto dare rilievo sia alla vittoria del trofeo continentale sia al percorso della squadra. La società ha ricordato il contributo delle atlete e dello staff tecnico, affiancati dai dirigenti, dagli sponsor e dai sostenitori durante il cammino in coppa.

A nome del club, Francesco Manna ha ringraziato il CONI Calabria e gli organizzatori del Galà per aver dato spazio alla vittoria europea della pallanuoto cosentina.