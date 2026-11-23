L’azienda di Capo Rizzuto si è distinta tra le 27 imprese partecipanti con due importanti riconoscimenti: migliore salsiccia e migliore mortadella 2026

Due prodotti, due primi posti assoluti e un importante riconoscimento per l’eccellenza gastronomica crotonese. Il Salumificio Varca, azienda specializzata nella produzione di salumi, si è aggiudicato il primo posto nella categoria Salsiccia con la propria Salsiccia Dolce e il primo posto nella categoria Mortadella al Concorso Regionale “Salumi di Calabria – Città di Mormanno”, svoltosi il 14 novembre 2026. Un risultato che permette all’azienda di presentare i due prodotti premiati come la Migliore Salsiccia Artigianale di Calabria 2026 e la Migliore Mortadella Artigianale Calabrese 2026, in riferimento ai rispettivi primi posti di categoria ottenuti nella competizione.

La manifestazione, promossa da Regione Calabria, ARSAC e ONAS, ha coinvolto 27 aziende del territorio regionale, con l’obiettivo di valorizzare la qualità, la tradizione e l’identità della norcineria calabrese. I prodotti sono stati valutati da una commissione di assaggiatori qualificati attraverso analisi sensoriali condotte su campioni anonimizzati, garantendo imparzialità nelle valutazioni. Dal 2013, una storia di crescita e qualità Nato nel 2013 da un progetto imprenditoriale avviato da zero, il Salumificio Varca ha costruito negli anni un percorso di crescita, arrivando oggi a contare uno stabilimento produttivo e tre punti vendita diretti. Una realtà che ha fatto della qualità delle lavorazioni, della cura dei prodotti e del legame con il territorio i propri punti di riferimento. La doppia vittoria che valorizza la norcineria crotonese

La Salsiccia Dolce e la Mortadella rappresentano oggi due prodotti simbolo di questo importante traguardo. Il doppio primo posto ottenuto al concorso regionale costituisce un riconoscimento significativo per il lavoro svolto dall’azienda e contribuisce a valorizzare il patrimonio gastronomico della provincia di Crotone. Un risultato che conferma come anche le realtà imprenditoriali del territorio possano distinguersi per qualità e competitività nel panorama agroalimentare regionale.

Un riconoscimento e un nuovo punto di partenza Per il Salumificio Varca, la doppia affermazione rappresenta non soltanto un motivo di soddisfazione, ma anche uno stimolo a continuare a investire nella qualità e nella valorizzazione delle produzioni calabresi. Dopo tredici anni di attività, l’azienda guarda al futuro con l’obiettivo di consolidare il proprio percorso di