Personale della Polizia di Stato – Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano, unitamente a personale della Squadra Volante, nell’ambito dei servizi di Controllo del Territorio, nell’a.u. di Corigliano, traeva in arresto, nella flagranza di reato differita, un ragazzo ventiseienne del posto, con precedenti penali e/o di polizia. In data 16.11.2026 l’odierno indagato, a bordo di un’autovettura Volkswagen Golf di colore grigio, non arrestava la marcia all’alt intimatogli dagli operatori della Polizia di Stato e fuggendo al controllo, metteva a rischio la pubblica incolumità. Infatti, nel corso del conseguenziale inseguimento, numerose sono state le manovre contrarie al codice della strada poste in essere dal ragazzo, il quale effettuava diversi contromano tra le vie centrali dell’a.u. di Corigliano, alcuni dei quali miracolosamente non si concludevano con un frontale con altre autovetture che nel frattempo sopraggiungevano.

I poliziotti, per ragioni di sicurezza e di incolumità pubblica non intervenivano nell’immediato con la forza, ma in maniera differita, a tutela del medesimo conducente e dei terzi utenti della strada. I poliziotti riconoscevano con assoluta certezza la persona alla guida del veicolo, risultato privo di patente, recidivo alla guida senza titolo poiché già a settembre scorso era stato nuovamente contravvenzionato per lo stesso motivo. Invero, nelle successive 48 ore, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del locale Commissariato di P.S. ricostruiva attraverso i sistemi di video sorveglianza cittadini la condotta illecita sopra rappresentata e, in applicazione dell’art. 192 comma 7 bis del Codice della Strada recentemente introdotto dal decreto sicurezza entrato in vigore nel 2026, traeva in arresto differito l’uomo, al quale veniva contestata la fuga con grave pregiudizio per l’incolumità pubblica. Inoltre, veniva deferito all’A.G. per guida senza patente. Su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari, lo stesso veniva posto agli arresti domiciliari in attesa di determinazioni dell’A.G. Nell’udienza di convalida del 20.11.2026, il Giudice - su richiesta del medesimo Ufficio di Procura - convalidava l’arresto, applicando al medesimo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.