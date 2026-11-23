Il segreto della rinascita del Cosenza è soprattutto dietro. Se i rossoblù hanno conquistato 11 punti nelle ultime cinque giornate, risalendo una classifica che fino a poche settimane fa sembrava particolarmente preoccupante, gran parte del merito va attribuita alla straordinaria trasformazione della fase difensiva. La squadra di Federico Coppitelli, che nella prima parte della stagione concedeva gol e occasioni con una facilità disarmante, ha finalmente trovato quella compattezza che rappresenta il punto di partenza per costruire risultati importanti. E i numeri spiegano una metamorfosi evidente.

Cosenza, numeri completamente ribaltati

Nelle prime dieci giornate di campionato il Cosenza aveva incassato ben 22 reti, con una media di 2,2 gol subiti a partita. Un rendimento che aveva inevitabilmente condizionato il cammino dei lupi, spesso costretti a rincorrere gli avversari e incapaci di conservare i risultati favorevoli. Nelle ultime cinque gare, invece, la musica è cambiata completamente. Appena due gol al passivo, uno nel pareggio contro il Savoia e l'altro nella vittoria casalinga sulla Casertana. Per il resto, tre porte inviolate contro Inter Under 23, Monopoli e Crotone. La media delle reti incassate è così precipitata da 2,2 a 0,4 a partita, con una riduzione superiore all'80%. Un dato impressionante, che spiega meglio di qualsiasi altra considerazione perché il Cosenza abbia improvvisamente cominciato a correre a un ritmo da alta classifica.

La difesa a tre e gli equilibri ritrovati

Il lavoro di Coppitelli ha restituito certezze a un reparto che nella prima fase del campionato aveva mostrato evidenti difficoltà. Il consolidamento della difesa a tre, accompagnato da una maggiore attenzione degli esterni e dalla protezione garantita dal centrocampo, ha permesso ai rossoblù di ridurre gli spazi concessi agli avversari. Non si tratta soltanto di un miglioramento dei singoli difensori, ma di un'evoluzione collettiva. La squadra appare più corta, mantiene meglio le distanze tra i reparti e riesce a gestire con maggiore lucidità anche le situazioni di pressione. Una compattezza che consente al Cosenza di restare dentro le partite, senza dover necessariamente segnare più volte per conquistare un risultato positivo. In questo contesto hanno assunto un ruolo fondamentale gli uomini della retroguardia, con Dametto tornato ad essere un punto di riferimento per esperienza e personalità dopo le titubanze iniziali. Ma la crescita riguarda l'intero sistema difensivo, che sta dimostrando di poter funzionare anche attraverso interpreti differenti.

A Crotone la prova della maturità, anche senza Dalmazzi

La vittoria nel derby dello Scida è stata probabilmente una delle dimostrazioni più significative della nuova solidità rossoblù. Il Cosenza si presentava all'appuntamento senza Dalmazzi, fermato dal giudice sportivo dopo essere stato uno dei calciatori maggiormente utilizzati da Coppitelli nelle precedenti giornate. Un'assenza pesante, che avrebbe potuto compromettere gli equilibri raggiunti. Invece il tecnico ha affidato una maglia da titolare a Cogoni, schierato insieme a Dametto e Pascalau nel terzetto davanti a Rizzo. La risposta è stata positiva, con la squadra capace di difendere il vantaggio arrivato grazie all'autorete di Bashi e di conquistare un successo preziosissimo. Il Crotone ha avuto le proprie occasioni, soprattutto nella fase iniziale dell'incontro, ma il Cosenza ha saputo resistere e mantenere la porta inviolata fino al triplice fischio. Un segnale importante anche sul piano della maturità: questa squadra ha imparato a soffrire senza perdere compattezza.

La solidità come punto di partenza della risalita

C'è un altro aspetto che rende ancora più significativo il cambiamento. Il Cosenza non ha improvvisamente cominciato a segnare valanghe di gol. Nelle ultime cinque giornate le reti realizzate sono state appena cinque, ma sono bastate per conquistare tre vittorie e due pareggi. È la dimostrazione di quanto una fase difensiva affidabile possa incidere sul rendimento complessivo. Se a inizio stagione anche segnare non bastava spesso a evitare una sconfitta, adesso può essere sufficiente una sola rete per portare a casa l'intera posta in palio. Coppitelli sembra aver individuato la strada giusta, trovando quegli equilibri indispensabili per rendere competitiva una squadra profondamente rinnovata.