Il primo cittadino non ha dubbi: «Passo concreto per migliorare la mobilità quotidiana»
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Anche il Comune di Castrolibero, con il sindaco Francesco Serra, sostiene la proposta di istituire la fermata del Frecciarossa a Castiglione Cosentino, affiancandosi all’iniziativa del sindaco Salvatore Magarò e all’intervento del sindaco di Cosenza Franz Caruso. L’obiettivo è condividere un percorso istituzionale comune per promuovere un collegamento ferroviario ad alta velocità al servizio dell’intera area urbana, dell’Università della Calabria e di un bacino territoriale che supera i 200mila abitanti.
Una connessione strategica in grado di rafforzare la mobilità, gli spostamenti per studio e lavoro e l’attrattività di un comprensorio centrale per l’intera provincia. In questa prospettiva, il sindaco di Castrolibero condivide la richiesta rivolta alla Regione Calabria e a Trenitalia affinché venga avviata un’approfondita verifica tecnico-operativa finalizzata a valutare la fattibilità e l’inserimento della fermata a Castiglione Cosentino.
«Sostenere questa proposta – dichiara il sindaco di Castrolibero, Francesco Serra – significa guardare alle esigenze reali del nostro territorio e dell’intera comunità. Un collegamento diretto con il Frecciarossa a Castiglione Cosentino rappresenterebbe un passo concreto per migliorare la mobilità quotidiana, sostenere gli studenti e il mondo universitario e avvicinare il comprensorio ai grandi assi di collegamento nazionali. Auspichiamo che Regione Calabria e Trenitalia possano approfondire quanto prima gli aspetti tecnici per rendere percorribile questa opportunità».