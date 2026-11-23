L'ex assessore ai Servizi sociali e al Lavoro critica la bocciatura del rendiconto e le dimissioni dei nove consiglieri che hanno determinato la fine anticipata della consiliatura. «Quattro mesi troppo pochi, la città non meritava un'altra interruzione»

La caduta dell'amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore, guidata dal sindaco Antonio Barile, continua ad alimentare lo scontro politico. Dopo la bocciatura del rendiconto finanziario 2025 e le dimissioni contestuali di nove consiglieri comunali, che hanno determinato lo scioglimento del Consiglio, arriva la dura presa di posizione di Belcastro, assessore uscente ai Servizi sociali e al Lavoro, che attribuisce alla componente politica riconducibile a Marco Ambrogio la responsabilità della fine anticipata dell'esperienza amministrativa.

«La città non meritava un'altra interruzione. La volontà popolare andava rispettata», afferma Belcastro, secondo cui quanto accaduto non può essere liquidato come un semplice passaggio burocratico, ma rappresenta una precisa scelta politica.

L'ex assessore richiama il risultato del ballottaggio che aveva portato Barile alla guida del Comune, sostenendo che anche le forze sconfitte alle urne avrebbero dovuto consentire alla nuova amministrazione di svolgere il proprio mandato.

«Ci saremmo aspettati che tutti, anche chi aveva perso le elezioni, rispettassero il responso delle urne e consentissero alla nuova amministrazione di lavorare. È accaduto esattamente il contrario», dichiara, accusando gli avversari di aver anteposto gli equilibri politici agli interessi della comunità.

La bocciatura del rendiconto e le nove dimissioni

Nel mirino di Belcastro finisce soprattutto la sequenza di decisioni che ha portato alla conclusione della consiliatura: prima il voto contrario al rendiconto finanziario 2025, poi le dimissioni contestuali di nove consiglieri.

«Una sequenza di decisioni che merita di essere spiegata pubblicamente, soprattutto ai cittadini, ai quali si deve trasparenza e rispetto», sottolinea l'ex componente della Giunta.

Secondo Belcastro, l'interruzione dell'attività amministrativa rischia di pesare su una città già alle prese con difficoltà economiche, occupazionali e sociali. La mancanza di continuità, sostiene, potrebbe rallentare progetti e interventi attesi dalla comunità.

«Quattro mesi di lavoro, avevamo ancora tanti progetti»

Nel suo intervento Belcastro ripercorre anche la breve esperienza nell'esecutivo cittadino, ringraziando il sindaco Antonio Barile per la fiducia ricevuta, i colleghi di Giunta, i consiglieri che hanno sostenuto l'amministrazione e il personale comunale.

«Sono stati appena quattro mesi, un tempo davvero troppo breve, ma il mio impegno come assessore ai Servizi sociali e al Lavoro è stato totale. Abbiamo cercato di ascoltare tutti e di dare risposte concrete, soprattutto alle persone e alle famiglie più fragili».

Un lavoro che, secondo l'ex assessore, avrebbe richiesto più tempo per tradursi nei risultati programmati. «Avevamo ancora tanti progetti in cantiere e altre iniziative da realizzare. Non ci è stato consentito di portare avanti il lavoro come avremmo voluto».

L'appello alla responsabilità politica

La riflessione conclusiva torna sul rapporto tra rappresentanza democratica e responsabilità delle forze politiche.

«Si può vincere o perdere un'elezione, ma la democrazia impone di rispettarne il risultato. Non si può chiedere ai cittadini di scegliere e poi, dopo pochi mesi, determinare nelle stanze della politica la fine di un'esperienza che gli elettori avevano appena legittimato».

Belcastro chiude con un saluto alla comunità di San Giovanni in Fiore e l'auspicio che la città possa superare rapidamente la fase di incertezza istituzionale.

«Le esperienze amministrative finiscono, ma l'amore per la propria città e il dovere di impegnarsi per essa non finiscono con una carica. San Giovanni in Fiore merita rispetto, responsabilità e una politica capace di mettere finalmente la città davanti agli interessi di parte».