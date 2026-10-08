Inaugurato questa mattina, giovedì 8 ottobre, il nuovo Centro di Raccolta Comunale di Vagliolise, nell’ex area mercatale di Cosenza. La struttura entrerà ufficialmente in funzione lunedì 12 ottobre, ampliando i servizi a disposizione dei cittadini per il conferimento dei rifiuti.

All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco Franz Caruso, gli assessori Valentina Varchera e Giovanni Orrico, il dirigente del settore Gianni Ramundo e i responsabili di Ecologia Oggi.

Il nuovo centro consentirà di conferire diverse tipologie di rifiuti, integrando il servizio di raccolta differenziata porta a porta già presente sul territorio.

Due Centri di raccolta e 20 eco-isole a Cosenza

Con la struttura di Vagliolise, il sistema cittadino comprende due Centri di Raccolta Comunale, 20 eco-isole e il porta a porta. Una rete che l’Amministrazione intende rafforzare per agevolare il corretto conferimento dei rifiuti.

«L’apertura del secondo Centro di Raccolta Comunale rappresenta un ulteriore passo nel percorso che stiamo portando avanti per costruire una Cosenza sempre più attenta all’ambiente, al decoro e alla qualità della vita», ha affermato Caruso.

Il sindaco ha richiamato il rapporto tra disponibilità dei servizi e responsabilità dei cittadini: «Abbiamo voluto costruire un sistema capillare, presente da nord a sud, che consenta a ogni cittadino di conferire correttamente i propri rifiuti. Perché essere virtuosi è certamente una responsabilità individuale, ma è anche compito dell’amministrazione mettere a disposizione servizi efficienti, accessibili e facilmente utilizzabili».

Caruso: «Continueremo a potenziare la rete»

Durante l’inaugurazione, il primo cittadino ha annunciato la volontà di proseguire nel potenziamento dei servizi, anche attraverso le opportunità della programmazione regionale.

«Il nostro obiettivo non si ferma a quanto già realizzato. Continueremo a potenziare la rete e a migliorarne l’efficienza, anche attraverso le opportunità offerte dalla programmazione regionale, perché una città che vuole crescere deve continuare a investire nella sostenibilità», ha dichiarato.

Caruso ha infine collegato la raccolta differenziata alla tutela dell’ambiente e alla qualità degli spazi pubblici, chiedendo la collaborazione della cittadinanza: «Abbiamo messo a disposizione gli strumenti. Ora dobbiamo continuare a lavorare insieme, amministrazione e cittadini, ciascuno per la propria parte, per rendere Cosenza sempre più pulita, ordinata e sostenibile».