Scatto deciso del Pescara per Antonio Buscè. L’attuale allenatore del Cosenza è diventato il grande favorito per la panchina biancazzurra, con il club abruzzese pronto a scegliere il tecnico al quale affidare la ripartenza dopo la retrocessione in Serie C. La decisione finale dovrebbe arrivare lunedì, quando il presidente Daniele Sebastiani farà le sue valutazioni definitive. Ma, ad oggi, Buscè sembra aver guadagnato una posizione di netto vantaggio.

Nelle scorse settimane il nome dell’allenatore campano era finito anche nei radar di Novara ed Empoli. Entrambe le società avevano chiesto informazioni, valutando il profilo del tecnico rossoblù per le rispettive panchine. Nessuna delle due, però, ha poi affondato realmente il colpo. Il Pescara, invece, ha mosso passi più concreti, accelerando nelle ultime ore e portandosi avanti nella corsa.

Il club abruzzese è reduce dalla retrocessione dalla Serie B e si prepara ad una ricostruzione importante. Il direttore sportivo Pasquale Foggia sta lavorando per individuare un allenatore capace di dare identità, equilibrio e solidità ad una squadra chiamata a ripartire subito con ambizioni importanti. In questo quadro, Buscè rappresenta un profilo ritenuto particolarmente adatto: pragmatico, abituato alla categoria e reduce da un’annata positiva alla guida del Cosenza.

La stagione rossoblù si è chiusa con l’eliminazione ai playoff contro il Casarano, ma il percorso di Buscè resta comunque significativo. Il Cosenza ha occupato a lungo le posizioni nobili del Girone C, chiudendo la regular season al quarto posto e mantenendo per diversi mesi un rendimento da squadra di alta classifica. Un lavoro che ha confermato la crescita dell’allenatore, già protagonista a Rimini con la vittoria della Coppa Italia di Lega Pro e la qualificazione ai playoff.

Per Buscè si tratterebbe di una nuova opportunità importante, in una piazza ambiziosa e chiamata a rialzarsi dopo una stagione negativa. Per il Cosenza, invece, il suo futuro lontano dalla Calabria non rappresenta una sorpresa. Il tecnico ha un contratto in scadenza al 30 giugno con opzione di rinnovo a favore del club rossoblù, ma l’orizzonte della separazione era sembra ormai delineato da tempo.