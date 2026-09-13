È arrivato il primo punto del campionato per il Cosenza, fermato sullo 0-0 dalla Cavese al termine della gara del San Vito-Marulla. Federico Coppitelli ha analizzato la prestazione dei rossoblù con alcune dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale del Cosenza Calcio.

«Portare a casa un punto e un clean sheet per noi è qualcosa di molto importante e devo ringraziare questi ragazzi perché sono straordinari e si mettono sempre a disposizione», ha spiegato il tecnico.

Coppitelli ha sottolineato soprattutto quanto fatto dalla squadra nella prima parte della gara: «Oggi siamo andati anche oltre la soglia di attenzione e di prestazione. Abbiamo fatto un primo tempo molto, molto importante e forse meritavamo di concluderlo in vantaggio».

Più equilibrata, secondo l'allenatore, la ripresa. Restano però alcuni aspetti sui quali il Cosenza deve ancora lavorare, soprattutto nella gestione delle singole situazioni: «Nel secondo tempo siamo stati comunque dentro la partita, che è stata equilibrata. Ancora difettiamo nella gestione dell'episodio: da una punizione per noi ci siamo ritrovati con un loro giocatore a tu per tu e lo stesso discorso vale per un calcio d'angolo».

Coppitelli è tornato infine sul poco tempo avuto finora per lavorare con l'intero gruppo: «Sono cose che si mettono a posto solo provandole. Sotto tantissimi punti di vista questa forse è stata la prima settimana nella quale abbiamo lavorato in maniera idonea e globalmente a pieno regime».