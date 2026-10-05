Due punti, nessuna vittoria e sei sconfitte nelle prime otto gare. Identico il rendimento di 53 anni fa, nella stagione terminata con la retrocessione in Serie D. La squadra di Coppitelli ha però subito ancora più gol

La sconfitta per 0-2 contro il Foggia aggiunge un altro dato negativo all'inizio di stagione del Cosenza. Dopo otto giornate i rossoblù hanno conquistato appena 2 punti, frutto dei pareggi contro Cavese e Scafatese. Per il resto sono arrivate sei sconfitte e nessuna vittoria. Un rendimento che eguaglia il peggior avvio della storia del club dopo le prime otto partite di campionato. Per trovare un Cosenza con un bilancio identico bisogna infatti tornare indietro di ben 53 anni, alla stagione 1973/74, sempre in Serie C. Anche allora, dopo otto giornate, i Lupi non avevano ancora vinto: due pareggi e sei sconfitte, per un totale di appena 2 punti. Va ricordato che all'epoca la vittoria valeva due punti, ma il dato non cambia visto che entrambe le squadre erano ancora ferme a zero successi.

Il precedente del 1973/74

Quella squadra iniziò il campionato perdendo le prime quattro partite: 0-2 contro il Sorrento, 1-3 con il Chieti, 4-0 sul campo della Turris e 0-2 contro il Trapani. I primi due punti arrivarono con altrettanti 0-0, a Latina e in casa contro il Marsala. Poi altre due sconfitte: 1-0 sul campo della Nocerina e 1-2 in casa contro il Crotone. Dopo otto giornate il bilancio era quindi esattamente quello del Cosenza di oggi: zero vittorie, due pareggi e sei sconfitte. La prima vittoria di quel campionato arrivò soltanto all'undicesima giornata, il 25 novembre 1973, quando il Cosenza batté il Lecce per 1-0. La stagione non ebbe però una svolta: i rossoblù terminarono il torneo nelle ultime posizioni e retrocessero in Serie D.

Oggi una difesa ancora peggiore

C'è un dato che rende l'avvio attuale addirittura peggiore rispetto a quello di 53 anni fa. Nelle prime otto giornate del 1973/74 il Cosenza aveva segnato appena 2 reti, subendone 14. La squadra di Federico Coppitelli ha realizzato qualcosa in più, 5 gol, ma ne ha già incassati 18. La differenza reti è dunque di -13, contro il -12 di allora. Anche il percorso di questa stagione racconta la portata della crisi: sconfitte contro Audace Cerignola, Potenza e Catania nelle prime tre giornate, il pareggio con la Cavese, il pesantissimo 5-2 di Giugliano, l'1-1 contro la Scafatese e poi altre due sconfitte consecutive, fino allo 0-2 contro il Foggia. Dopo otto gare il Cosenza è ancora alla ricerca del primo successo.