Il 2025 di Christian Kouan racconta una storia di riscatto personale e tecnico che sta incidendo profondamente sul presente del Cosenza che dal canto suo è impegnato nel calciomercato e nella definizione delle operazioni con Emmausso e Ciotti. Dopo mesi complicati e un finale amaro nello scorso campionato, culminato con la retrocessione, il centrocampista ivoriano ha cambiato passo, tornando ad essere uno degli uomini chiave della formazione rossoblù. Ieri sera il club ha prolungato fino al 2027 il suo contratto sfruttando l'opzione esistente.

L’inizio della sua avventura a Cosenza, sotto la guida di Massimiliano Alvini, era stato incoraggiante, ma il rendimento di Kouan aveva poi subito una brusca frenata. Nella passata stagione il suo contributo era apparso al di sotto delle aspettative: impegno e sacrificio non erano bastati a compensare alcuni limiti tecnici e una lunga serie di errori che ne avevano condizionato il percorso. Lo stesso giocatore, nelle scorse settimane, ha fatto riferimento anche a problemi extra-campo che avrebbero inciso sul suo stato mentale e sulle prestazioni.

L’estate, però, ha segnato una svolta. Dopo aver saltato le prime fasi del ritiro precampionato a Lorica, l’ex Perugia si è ripresentato come un calciatore rigenerato, più maturo e incisivo. I numeri del girone d’andata parlano chiaro: 5 gol e 4 assist, che lo rendono il terzo giocatore più determinante della rosa bruzia, alle spalle soltanto di Mazzocchi e Ricciardi.

Le sue prestazioni lo collocano anche nella top 15 del girone C di Serie C per partecipazione alle reti, un dato che certifica la sua ritrovata centralità nel progetto tecnico. Kouan arriva alla sfida contro il Monopoli con uno score di nove contributi complessivi, impreziositi da un gol e due assist nelle ultime tre gare che hanno chiuso l’anno solare.

Il nome di Kouan torna così al centro delle attenzioni dei tifosi, ma lontano dalle sirene del calciomercato del Cosenza. Il club non ha intenzione di privarsi dei suoi migliori elementi, al netto, come lasciato più volte trapelare, di offerte irrinunciabili.