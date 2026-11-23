Al convegno del Cnel il presidente della Calabria collega al progetto i finanziamenti per la Statale Ionica e una trasversale. Il paragone con l’Autostrada del Sole e il ringraziamento al ministro Salvini

Il Ponte sullo Stretto avrebbe già favorito l’arrivo di oltre quattro miliardi di euro per le infrastrutture stradali della Calabria. È la tesi sostenuta dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, intervenuto a Roma al convegno “Il Ponte sul futuro. Connettere territori, creare valore”, organizzato dal Cnel insieme a The European House Ambrosetti e alla società Stretto di Messina.

Nel suo intervento, Occhiuto ha indicato 3,8 miliardi di euro per la Strada Statale Ionica e altri 500 milioni per una trasversale, senza specificare quale collegamento sia interessato da quest’ultimo finanziamento (forse quella delle Serre?). Risorse che, secondo il governatore, il governo nazionale avrebbe stanziato anche per accompagnare il progetto del ponte con il potenziamento della rete viaria.

«Per dimostrare che quest’opera non è una cattedrale nel deserto, la Calabria ha già avuto dal governo nazionale 3,8 miliardi per la Strada Statale Ionica e altri 500 milioni per un’importante trasversale», ha dichiarato. E ha aggiunto: «Senza il ponte queste risorse non sarebbero mai arrivate».

Il presidente ha spiegato che si tratta di finanziamenti in conto capitale individuati nel bilancio dello Stato, richiamando la mancata possibilità, per l’Italia, di finanziare le strade attraverso il Pnrr.

A sostegno della propria posizione, Occhiuto ha proposto un paragone con la costruzione dell’Autostrada del Sole. «Quando si faceva l’Autostrada del Sole molti dicevano che erano matti perché in molte zone del Sud mancavano le strade; poi, siccome è stata fatta l’autostrada, sono state fatte anche le strade», ha affermato.

Nella lettura del governatore, le grandi opere possono richiamare ulteriori investimenti, producendo effetti anche prima della loro realizzazione. Da qui il ringraziamento all’esecutivo e, in particolare, al ministro Matteo Salvini, al quale Occhiuto ha riconosciuto il sostegno al progetto fin dall’insediamento.

Il presidente della Calabria ha poi collegato il tema delle infrastrutture alle prospettive economiche del Mezzogiorno. Citando dati attribuiti alla Banca d’Italia, ha riferito di una crescita del Pil calabrese dell’1,1% nel 2025 e dell’1,3% nel primo semestre del 2026, sostenendo che la regione si sia collocata al primo posto in Italia in entrambi i periodi.

«Oggi il Mezzogiorno può vivere la stessa stagione di sviluppo che ha vissuto il Nord nei decenni passati, diventando la nuova frontiera della crescita economica europea», ha concluso Occhiuto.