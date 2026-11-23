Diagnosi, caratteristiche molecolari dei tumori e scelte terapeutiche personalizzate saranno al centro del convegno “Update in Ginecopatologia: medicina di precisione nei tumori dell’endometrio e dell’ovaio”, in programma venerdì 27 e sabato 28 novembre 2026 all’Hotel Villa Fabiano di Rende.

La responsabilità scientifica dell’iniziativa è affidata alla professoressa Maria Raffaella Ambrosio, direttrice dell’Unità operativa complessa di Patologia dell’ospedale Annunziata di Cosenza. Le due giornate riuniranno specialisti di diverse discipline per approfondire le evoluzioni nella diagnosi e nella gestione delle neoplasie ginecologiche.

Al centro del confronto ci sarà l’integrazione tra lo studio delle caratteristiche dei tumori e le decisioni cliniche. «La caratterizzazione molecolare dei tumori, l’identificazione dei biomarcatori prognostici e predittivi e la loro integrazione nelle decisioni cliniche rappresentano oggi strumenti fondamentali per individuare trattamenti sempre più mirati», afferma Ambrosio.

Secondo la responsabile scientifica, mettere insieme valutazione morfologica, immunofenotipica e molecolare consente di comprendere meglio le caratteristiche biologiche delle neoplasie e orientare le scelte terapeutiche. Un percorso che richiede la condivisione delle conoscenze tra tutti i professionisti coinvolti nell’assistenza.

«Il nostro obiettivo è proprio quello di favorire il dialogo tra le diverse discipline, uniformare i criteri diagnostici e costruire percorsi assistenziali multidisciplinari, affinché l’innovazione scientifica possa tradursi in un beneficio concreto per le donne», sottolinea Ambrosio.

La prima giornata, venerdì 27 novembre, sarà dedicata alle neoplasie uterine. Il programma prevede sessioni sulla diagnostica morfologica e molecolare, sulle terapie basate sulla profilazione molecolare e sulle sindromi genetiche.

Sabato 28 novembre l’attenzione si concentrerà sulle neoplasie ovariche, tubariche e del peritoneo. Il confronto riguarderà il contributo dei diversi specialisti alla definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici, dalle strategie chirurgiche agli algoritmi oncologici, fino al ruolo dei biomarcatori.

Una parte del programma sarà riservata ai giovani professionisti, coinvolti nelle sessioni “Young on site in multidisciplinary tumor board – from bed to benchside”. Attraverso la discussione di casi clinici, i partecipanti potranno confrontarsi su percorsi decisionali condivisi.