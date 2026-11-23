Per la prima volta il mercato elettrico del giorno prima registra prezzi negativi anche in Calabria. È accaduto il 14 ottobre 2026, quando nella zona calabrese, come in quelle Sud e Sicilia, le quotazioni sono scese sottozero per 13 intervalli di quindici minuti, raggiungendo un minimo di −0,01 euro per megawattora. A segnalarlo è il Report Mercato Elettrico di Italia Solare, aggiornato a ottobre ed elaborato sui dati del Gestore dei Mercati Energetici.

Il fenomeno riguarda i prezzi all’ingrosso in specifici momenti della giornata: non significa che l’elettricità sia diventata gratuita nelle bollette. Arriva, inoltre, in un mese caratterizzato da un aumento della media nazionale. Il PUN Index ha raggiunto 230,8 euro per megawattora, l’11,2% in più rispetto a settembre e, secondo il rapporto, il 76,2% in più rispetto a giugno.

Il dato calabrese mostra quanto possano essere diverse le condizioni del mercato tra territori e fasce orarie. A ottobre il prezzo medio nella regione si è attestato a 211,3 euro per megawattora, circa 19,5 euro sotto l’indice nazionale. Nelle zone Nord e Centro Nord la media è stata invece di 235,6 euro, mentre in Sardegna è scesa a 199,2 euro.

Oltre agli intervalli sottozero, Calabria, Sud e Sicilia hanno registrato ciascuna 54 ore con prezzi pari o inferiori a 20 euro per megawattora, il 7,3% del mese. Le quotazioni più basse si sono concentrate soprattutto tra le 11 e le 17, nelle ore di maggiore produzione solare. Nelle zone Nord e Centro Nord, invece, la stessa soglia non è stata raggiunta.

Il rapporto collega questi fenomeni alla combinazione tra disponibilità di energia, domanda e capacità del sistema di assorbire o trasferire la produzione. Quando l’offerta supera i consumi e mancano sufficienti possibilità di accumulo o collegamento con altre aree, il prezzo può scendere fino a diventare negativo.

Le differenze orarie incidono anche sul valore dell’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici. In Calabria il Solar Captured Price, l’indicatore del prezzo medio nelle ore di produzione solare, è stato di 170,6 euro per megawattora: circa l’81% della media zonale. Un aumento generale delle quotazioni, dunque, non si traduce automaticamente in un incremento proporzionale dei ricavi del fotovoltaico.

«In questo contesto l’energia da fotovoltaico contribuisce a limitare i rincari», osserva Stefano Cavriani, consigliere di Italia Solare e coordinatore del gruppo di lavoro Mercati. Secondo Cavriani, l’abbinamento degli impianti alle batterie potrà consentire una maggiore modulazione della produzione.

È il tema su cui insiste anche Silvia Barenghi, co-coordinatrice del gruppo di lavoro, indicando nell’accumulo e nella gestione congiunta di batterie e fotovoltaico una risposta alle differenze tra prezzi zonali e valore dell’energia solare.

La possibilità di conservare l’energia prodotta nelle ore centrali e renderla disponibile la sera assume quindi un ruolo importante. Per la Calabria, il dato di ottobre mette in evidenza questa esigenza: accompagnare la produzione rinnovabile con strumenti capaci di utilizzarla anche quando il sole non c’è e la domanda torna a crescere.