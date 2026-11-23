Oltre 22 milioni di euro per intervenire nel capitale di imprese in difficoltà attraverso Fincalabra, con la possibilità di acquisirle interamente. Sul Fondo Ambiti Strategici, denominato FAST, la consigliera regionale Filomena Greco, capogruppo di Casa Riformista-Italia Viva, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta e una richiesta di accesso agli atti. Al centro dell’iniziativa ci sono i rischi per le risorse pubbliche, le modalità di scelta delle aziende e le responsabilità nella gestione delle operazioni.

«Salvare un’impresa in difficoltà e tutelare i posti di lavoro può essere necessario, soprattutto in Calabria», premette Greco. La consigliera chiede però alla Giunta di chiarire quali garanzie accompagneranno gli interventi: «È un’operazione che comporta rischi economici rilevanti. Per questo la Giunta deve chiarire chi si assumerà la responsabilità se l’azienda, nonostante i soldi pubblici, dovesse fallire».

Secondo quanto ricostruito nella nota, il FAST è previsto dalla legge regionale n. 33/2026 ed è stato costituito con la delibera di Giunta n. 763 del 16 novembre. La dotazione ammonta a 22.247.597,63 euro, provenienti dalle restituzioni di precedenti fondi regionali. Le partecipazioni avranno una durata massima di cinque anni, con un piano di risanamento e modalità di uscita dal capitale.

Greco contesta anche il percorso seguito per l’approvazione della norma, inserita in una proposta di legge omnibus depositata il 3 ottobre e approvata il 5, senza il passaggio nelle Commissioni competenti. «Avevo contestato in Aula il mancato passaggio nelle Commissioni. In quella sede si sarebbero potuti approfondire limiti e garanzie sull’impiego di quel denaro», osserva.

L’interrogazione punta a conoscere i criteri con cui saranno selezionate le imprese, chi seguirà l’attuazione dei piani di risanamento e se siano già state individuate aziende destinatarie degli interventi, comprese società a partecipazione pubblica.

Un altro punto riguarda la determinazione del valore delle quote, sia al momento dell’acquisto sia all’uscita dal capitale. «Da queste valutazioni dipende anche la possibilità di recuperare quanto investito», sottolinea Greco, che chiede inoltre un quadro dei risultati delle operazioni già avviate da Fincalabra e chiarimenti sul rispetto delle regole europee sugli aiuti di Stato.

Con la richiesta di accesso agli atti, la capogruppo intende acquisire la delibera e i relativi allegati, gli accordi, gli studi preparatori, i pareri giuridici e la documentazione precedente al voto del Consiglio.

La questione, nella lettura della consigliera, riguarda più in generale l’ampliamento delle funzioni di Fincalabra, già designata nel 2024 come organismo intermedio del Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 e già titolare di partecipazioni in società private.

Greco sollecita quindi un confronto in Consiglio regionale sulla strategia della Giunta e dell’Assessorato al Bilancio e alle Società partecipate. «La scelta di investire nel capitale di aziende in crisi è una questione politica che va discussa in Consiglio regionale, perché riguarda il rapporto tra pubblico e mercato e il modo in cui la Regione usa le proprie risorse per sostenere lo sviluppo», afferma. E conclude: «Chi amministra il denaro dei calabresi deve spiegare come lo usa e perché».