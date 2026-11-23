Palazzo dei Bruzi si illuminerà di arancione per richiamare l’attenzione sulla violenza contro le donne. Il Comune di Cosenza ha aderito a “Orange the World”, la campagna internazionale promossa da UN Women, accogliendo la proposta dell’Inner Wheel Club di Cosenza PHF, presieduto da Roberta Santelli.

L’iniziativa si inserisce nella mobilitazione che ogni anno si svolge dal 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, al 10 dicembre, Giornata mondiale dei diritti umani. Sedici giorni che collegano il contrasto alla violenza di genere alla tutela dei diritti umani, attraverso attività di sensibilizzazione e il coinvolgimento delle comunità.

L’arancione scelto per illuminare la sede municipale è il colore simbolo della campagna e richiama la speranza di un futuro libero dalla violenza di genere.

Il sindaco Franz Caruso ha accompagnato l’adesione con un richiamo alle responsabilità delle istituzioni e alla necessità di un impegno continuativo. «La violenza contro le donne è una ferita che riguarda l’intera società e che non può essere affrontata soltanto attraverso la condanna dei singoli episodi, per quanto gravi e drammatici», ha dichiarato.

Per Caruso, il contrasto deve partire dall’educazione al rispetto, dalla parità di genere e dall’opposizione a ogni forma di discriminazione. «Le istituzioni hanno il dovere di esserci, di prendere posizione e di contribuire a costruire una comunità nella quale nessuna donna debba avere paura, sentirsi sola o rinunciare alla propria libertà», ha aggiunto.

L’illuminazione del Municipio sarà il segnale pubblico dell’adesione della città. «Illuminare di arancione la sede municipale significa rendere visibile un messaggio che deve essere condiviso da tutti: contro la violenza sulle donne non sono ammesse indifferenza, silenzio o ambiguità», ha affermato il primo cittadino.

Caruso ha ringraziato l’Inner Wheel Club e la presidente Santelli per la proposta, sottolineando il ruolo della collaborazione tra amministrazione e associazioni nella promozione dei diritti delle donne.